Ieri, în ziua în care moțiunea PSD-AUR împotriva guvernului Bolojan a picat, euro ajunsese la 5,2180 lei. Astfel, de ieri până azi leul a scăzut cu 0,0508 lei.

Moneda națională a pierdut teren miercuri, 6 mai 2026, și în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 lei, în creştere cu 1,02 bani (+0,2%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4644 lei.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 676,0740 lei, de la 653,5812 lei, în şedinţa precedentă.

Efecte în buzunar

Deprecierea accelerată a leului aduce cu ea scumpiri în lanț, deoarece vor crește prețurile la importurile din Uniunea Europeană, de unde România importă două treimi din alimente și autoturisme.

De asemenea, deprecierea duce la creșterea costurilor cu chiria sau ratele pentru cei care au credite în euro, plus scumpiri la abonamentele de telefonie.

