Ce trebuie să știi despre ouăle de curcă

Ouăle de curcă reprezintă un produs alimentar mai puțin întâlnit în bucătăria modernă, în ciuda valorii lor nutritive ridicate. Deși, la prima vedere, par o alternativă interesantă la ouăle de găină, realitatea este că acestea sunt consumate foarte rar, iar motivele țin atât de aspecte economice și de particularități biologice, cât și chiar de anumite riscuri asociate.

Ouăle de curcă sunt comestibile, dar rareori se găsesc în magazine, iar principalul motiv nu ține de sănătate, ci de rentabilitate. Deși în trecut erau mai frecvente, astăzi sunt greu de găsit din cauza cerințelor agriculturii moderne și a randamentului scăzut. În secolul al XIX-lea, ouăle de curcă erau mult mai răspândite în alimentația oamenilor. Totuși, pe măsură ce ouăle de găină și cele de rață, mai ieftine și mai rapid de produs, au devenit dominante pe piață, ouăle de curcă au început să dispară treptat din comerț. În prezent, ouăle de curcă sunt considerate mai degrabă o delicatesă decât un aliment de uz zilnic.

Oul de curcă vs. oul de găină

Principalele diferențe dintre ouăle de curcă și cele de găină țin de dimensiune și culoare. Ouăle provenite de la curcă sunt considerabil mai mari, fiind de circa 1,25 de ori mai mari chiar și decât cele mai mari ouă de găină, aflăm de pe a-z-animals.com. În plus, sunt și mai ascuțite. În timp ce ouăle de găină au circa 5 cm lungime și 3,8 cm în diametru, cele de curcă au în medie o lungime de aproximativ 6,5 cm și un diametru de 4,3 cm. De asemenea, ouăle de curcă au în general între 70 și 100 de grame (media este de 88 de grame), ceea ce le face mult mai consistente, în timp ce un ou de găină cântărește în jur de 48 de grame. O altă diferență constă în nuanța ouălor. Astfel, cele de găină au culori uniforme, precum alb, maro sau chiar albastru, în timp ce ouăle de curcă sunt de obicei albe sau crem, prezentând adesea pete maronii sau gri, neavând o culoare uniformă. Mai mult, gălbenușurile ouălor de curcă sunt considerate mai cremoase și mai dense, ceea ce înseamnă că au un conținut mai ridicat de proteine și alți nutrienți.

Alte diferențe între oul de curcă și cel de găină

Pe lângă diferențele de dimensiune și de culoare, ouăle de curcă și cele de găină prezintă și alte particularități mai puțin cunoscute. Aceste detalii țin de valoare nutritivă, gust și chiar de numărul de ouă depuse anual. Iată care sunt acestea:

Grosimea cojii. Ouăle de curcă nu sunt doar mai mari, ci au coaja mai groasă și mai dură decât cele de găină. În medie, coaja unui ou de curcă are 0,44 mm grosime, în timp ce coaja unui ou de găină are în jur de 0,30 mm. Acest lucru înseamnă că este nevoie de mai multă forță pentru a sparge un ou de curcă.

Gălbenuș și albuș. Gălbenușul oului de curcă este mai mare și mai bogat în grăsimi, în timp ce albușul este mai dens comparativ cu oul de găină. În același timp, gustul diferă și el. Astfel, ouăle de curcă au o aromă mai intensă, uneori considerată „mai sălbatică” sau mai pronunțată decât cea a ouălor de găină.

Valoare nutritivă. Ouăle de curcă sunt mai bogate nutritiv decât cele de găină. Concret, un ou de curcă conține circa 135 de calorii, 10,8 grame de proteine și 933 mg de colesterol, iar unul de găină conține aproximativ 72 de calorii, 6 grame de proteine și 373 mg de colesterol. Nivelul ridicat de colesterol explică, în mare măsură, de ce ouăle de curcă nu sunt la fel de populare precum cele de găină, deoarece un astfel de aport nu este potrivit pentru majoritatea dietelor.

Număr de ouă depuse anual. Deși ouăle de curcă sunt mai mari și mai nutritive, curcile nu depun la fel de multe ouă ca găinile. O curcă poate depune cel mult 100 de ouă pe an, în condiții controlate, în timp ce găinile pot depune de trei ori mai multe, în unele cazuri numărul ouălor depuse într-un an putând depăși 300. Trebuie spus că unele rase sunt crescute special pentru producția mare de ouă. Spre exemplu, rasa de găini Leghorn poate produce între 280 și 350 de ouă pe an.

Beneficiile ouălor de curcă pentru sănătate

Ouăle de curcă sunt bogate în proteine de calitate înaltă și conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, care susțin sănătatea inimii, funcția cognitivă, formarea masei musculare, regenerarea țesuturilor și funcționarea sistemului imunitar. Sunt o sursă bogată în grăsimi sănătoase, inclusiv acizi grași omega-3 și omega-6, care sprijină sănătatea cardiovasculară și funcția cerebrală.

De asemenea, ouăle de curcă sunt mai grase decât ouăle de găină, deci mai sățioase. Ele au un conținut ridicat de vitamina B12 – esențială pentru formarea globulelor roșii și funcționarea creierului, vitamina A – importantă pentru vedere și piele, vitamina D – sprijină sistemul osos și imunitatea și vitamina E – antioxidant, ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. Aceste ouă au și un conținut bogat de minerale, precum seleniu – antioxidant puternic care susține funcția tiroidiană, zinc – important pentru imunitate și vindecarea rănilor, fosfor și fier – esențiali pentru oase și transportul oxigenului în sânge.

Totodată, ouăle de curcă susțin sănătatea ochilor și conțin luteină și zeaxantină, antioxidanți care protejează retina și pot reduce riscul de degenerescență maculară legată de vârstă, conform cooksa.com. Complexul de vitamine B (mai ales B2 și B5) este esențial pentru conversia alimentelor în energie. Dacă nu ai probleme cu colesterolul, poți consuma ocazional un ou de curcă, însă dacă ai hipercolesterolemie, ar trebui să limitezi consumul.

De ce ouăle de curcă nu fac parte din dieta zilnică

Unul dintre principalele motive pentru care oul de curcă nu face parte din dieta zilnică ține de ritmul natural de producție. Spre deosebire de găini sau de rațe, aceste păsări de curte sunt mai puțin eficiente când vine vorba despre ouat, iar acest aspect influențează direct disponibilitatea ouălor pe piață. Așa cum am precizat, o curcă produce, în medie, circa 100 de ouă pe an, în timp ce o găină poate ajunge la 250-300 de ouă și chiar mai mult. Această diferență majoră face ca ouăle de curcă să fie mai rare și mai greu de valorificat din punct de vedere economic.

Un alt aspect important este perioada de maturizare. Găinile se ouă relativ repede, în jurul vârstei de 5 luni, ceea ce permite fermierilor să obțină producție într-un timp scurt. În schimb, curcile au nevoie de cel puțin 7 luni pentru a ajunge la maturitate și pentru a începe să depună ouă, ceea ce prelungește perioada de așteptare și crește costurile de întreținere. În plus, ritmul de ouat este mai lent. O găină poate produce aproape zilnic un ou, iar curcile depun un ou la fiecare 24-32 de ore, ceea ce reduce considerabil producția totală. Această frecvență mai scăzută face ca ouăle de curcă să nu fie o opțiune viabilă pentru producția de masă. De aceea, curcile sunt crescute mai ales pentru carne.

Ouăle de curcă sunt folosite pentru incubare

În fermele de curci, principalul obiectiv nu este producția de ouă, ci creșterea păsărilor pentru carne. Aceasta necesită un flux constant de pui de curcă, motiv pentru care majoritatea ouălor sunt folosite pentru reproducere, nu pentru consum. Acestea sunt trimise către incubatoare, unde puii sunt obținuți în condiții controlate, asigurând astfel un număr suficient de curcani pentru a satisface cererea de carne. Faptul că mai mulți pui înseamnă mai multă carne pe piață face ca aceste ouă să fie un element esențial în lanțul de producție. Industria curcilor se concentrează așadar pe carne, nu pe ouă, iar aceste păsări cresc rapid și ating dimensiuni mari, ceea ce le face mai potrivite pentru producția de carne decât pentru ouă. Spre deosebire de găini, ele nu sunt selectate special pentru ouat, iar ouăle devin un produs secundar, folosit preponderent pentru reproducere.

De ce nu este profitabilă creșterea curcilor pentru ouă

Creșterea curcilor pentru producția de ouă este mult mai costisitoare decât creșterea găinilor, iar profiturile obținute sunt considerabil mai mici. Curcile necesită mai multă hrană, spațiu și adăposturi mai solide, ceea ce face dificilă amortizarea cheltuielilor și obținerea unui randament economic satisfăcător.

În primul rând, consumul de hrană al curcilor este mult mai mare decât cel al găinilor, deși produc mai puține ouă. Aceasta înseamnă că fermierii trebuie să investească mai mult în nutriția păsărilor, fără a avea un volum mare de producție drept compensare.

De asemenea, dimensiunea curcilor impune adăposturi mai mari și mai rezistente, ceea ce crește semnificativ costurile cu infrastructura. La acestea se adaugă cheltuielile cu forța de muncă necesară pentru întreținerea păsărilor și colectarea ouălor, iar, în final, aceste costuri nu sunt recuperate prin numărul redus de ouă produse, notează fullyhealthy.com. Din aceste motive, curcile nu sunt potrivite pentru producția industrială de ouă așa cum sunt găinile și rațele.

Foto: Shutterstock.com

