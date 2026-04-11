Submarinul Bebosphere: o inovație unică

Vehiculul subacvatic, numit „Bebosphere”, a fost creat de Steven Lawyer, stăpânul lui Bebe. Submarinul a fost realizat dintr-un recipient din plastic și un rezervor de aer pentru paintball. În acest dispozitiv, papagalul de 3 ani a coborât la o adâncime de aproape un metru pentru o plimbare de 15 minute, în timp ce Lawyer îl însoțea înotând.

„A intrat de bunăvoie și i-a plăcut”, a declarat bărbatul de 60 de ani. „Ar prefera să facă asta decât să stea pe mal într-o colivie sau într-un Airbnb”.

Măsuri stricte de siguranță pentru papagalul Bebe

Pentru a garanta siguranța lui Bebe, Steven Lawyer a testat intensiv submarinul acasă, într-o chiuvetă, unde papagalul nu a dat semne de stres în contact cu apa. Dispozitivul a fost echipat cu supape pentru fluxul de aer și un contor de oxigen care emitea o alarmă dacă nivelurile scădeau prea mult.

Clipul expediției subacvatice a lui Bebe a adunat peste 4,3 milioane de vizualizări pe Instagram, dar a atras și critici din partea celor îngrijorați de sănătatea păsării. În ciuda comentariilor negative, Lawyer susține că toate activitățile sunt alese cu grijă și doar cu acordul papagalului.

„Îl iau doar în activități în care ne-am obișnuit treptat și în care arată interes”, a declarat Lawyer.

Papagalul s-a dat pe schiuri și cu parașuta

Bebe nu este străin de aventuri. Stăpânul său l-a dus deja la schi, parașutism și plimbări lungi cu bicicleta. În plus, papagalul a devenit o celebritate locală, pozând în mii de selfie-uri alături de trecători. Lawyer l-a adoptat pe Bebe în 2020 dintr-un magazin de animale din Florida, atras de natura sa jucăușă.

„Uneori doarme pe pieptul meu noaptea sau încearcă să răspundă la telefonul meu mobil pentru mine”, a adăugat el.