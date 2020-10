(Publicitate) 5 cabine de duș de lux pentru o baie cu totul deosebită

1. Radaway Eos KDD-B Cabină de duș cu uși pliante, 90×90 cm, sticlă transparentă

Este una dintre acele cabine de duș pe care le îndrăgești din prima clipă în care le vezi, fără a cunoaște anumite detalii despre ele. Fiind dotată cu garnituri calitative, nu există riscuri ca apa să se scurgă în afara cabinei, așa cum probabil ai mai observat până acum la anumite modele. Cabina poate fi montată pe cădiță sau direct pe pardoseală, însă trebuie să hotărăști acest aspect inainte să o achiziționezi, deoarece pot fi necesare anumite ajustări ale băii. Un alt punct forte al cabinei este reprezentat de stratul protector EasyClean ce permit curățarea mult mai ușoară a sticlei.







2. Radaway Almatea KDD Cabină de duș cu uși batante 90×80 cm,

sticlă transparentă

O cabină cu adevărat modernă, ce se va potrivi chiar și într-o baie minimalistă, datorită design-ului ei. Principalul avantaj al acesteia este faptul că se poate comanda atât în varianta cu montaj pe stângă, cat și în varianta cu montaj pe dreapta. Dispune de un mecanism ce ridică și coboară ușile, pentru a fi mult mai ușor de curățat. Tot legat de curățenie, geamurile sunt acoperite cu un strat special, EasyClean, care nu permite depunerea calcarului. Mai dispune și de un capac care mascheaza profilele.



3. Radaway Almatea PDJ Cabină de duș semirotundă cu ușă batantă 90×90 cm, sticlă transparentă

Cabinele semirotunde se potrivesc perfect în băile elegante sau în cele unde este nevoie de echilibru, de forme ușor ,,îndulcite”. Această cabină îmbină perfect eleganța cu modernismul, datorită materialelor folosite și design-ului reinterpretat. Poate fi montată atât pe cădiță, cat și direct pe pardoseală, în funcție de preferințele tale și de caracteristicile băii. Cabina este fabricată din sticlă cu o grosime de 6 mm, acoperită cu strat EasyClean pentru o curățare mai ușoară.



4. Radaway Espera KDJ Cabină de duș cu ușa glisantă și perete fix, 110×90 cm

Preferi cabinele cu uși glisante? Aceasta ar putea fi perfectă pentru tine. Este fabricată cu materiale premium și are un design ireproșabil, ce se potrivește în orice baie. Faptul că are ușă glisantă poate reprezenta un plus în cazul în care dorești să montezi cabina într-o anumită parte a băii unde este prezent un obstacol ce nu permite deschiderea ușii în alt mod.



5. Radaway Idea KDJ Cabină de duș cu ușă glisantă și perete fix, 140×110 cm

Ultima cabină pe care ți-o prezentăm în această serie este foarte încăpătoare, ideală pentru a te relaxa fără să te îngrijorezi în privința spațiului. Poate fi comandată în următoarele opțiuni cromatice: sticlă transparentă, sticlă maro, sticlă satinată sau sticlă grafit.



În încheiere, am vrea să știm care este cabina ta preferată dintre cele prezentate și de ce!

