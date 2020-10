Toate vitaminele sunt esențiale pentru copii, deoarece fiecare dintre ele are un rol specific. Iată care sunt acestea și în ce alimente se găsesc.

Vitamina D

Vitamina D are un rol foarte important în creșterea și dezvoltarea oaselor și dinților. Calciul nu se poate absorbi decât în prezența acestei vitamine. Aceasta intervine și în buna funcționare a sistemului imunitar. Tuturor copiilor trebuie să li se administreze, suplimentar, vitamina D, încă din prima săptămână de viață, după recomandările medicului. Vitamina se administrează pentru prevenirea rahitismului (boală caracterizată de deformări osoase). Surse importante de vitamina D sunt peștele gras (hering, somon, ton, macrou), lactatele și ouăle.

2. Vitamina A

Vitamina A este importantă pentru sănătatea pielii, unghiilor și a ochilor, facilitează absorbția calciului, ajută la formarea celulelor imune și are un puternic efect antioxidant.

Se găsește în special în peștele gras, în ficat, ouă, lactate, legume și fructe verzi (spanac, salată verde) și portocalii (morcov, dovleac, cartofi dulci). Prin prepararea termică a alimentelor, conținutul de vitamina A crește.

3. Vitamina E

Vitamina E are rol antioxidant, menține sănătatea vaselor de sânge și a ochilor, intervine în buna funcționare a sistemului imun, ajută la metabolizarea unor nutrienți (aminoacizi, acizi grași) și este implicată în formarea de noi țesuturi, aspect important în procesul de creștere și dezvoltare. Vitamina E se găsește în uleiuri vegetale crude (de măsline, de floarea soarelui etc.), semințe, alune, migdale, nuci, cereale, ouă, vegetale cu frunze verzi.



4. Vitamina K

Vitamina K este, de asemenea, importantă pentru oase și dinți, fiindcă facilitează absorbția calciului. De asemenea, intervine în coagularea sângelui, aspect important în privința opririi sângerărilor unor răni. Vitamina K se găsește, în mod natural, în vegetalele cu frunze de culoare verde închis (kale, spanac, pătrunjel), varză, broccoli, conopidă, dar și produse din carne și produse fermentate (iaurt, chefir).

5. Vitamina C

Vitamina C are un puternic efect antioxidant și un rol extrem de important în buna funcționare a sistemului imunitar, ceea ce ajută la prevenirea răcelii și a gripei. De asemenea, stimulează sinteza de colagen, menține sănătatea sistemului cardiovascular și ajută la îmbunătățirea memoriei. Vitamina C se găsește mai ales în citrice, kiwi, vegetale cu frunze verzi (spanac, pătrunjel), ardei gras, căpșune, fructe de pădure, ananas. Este important ca acestea să se consume în stare crudă, fiindcă vitamina C este distrusă de temperaturile ridicate.

6. Complexul vitaminic B

Vitaminele din complexul B includ vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Acestea intervin în metabolizarea unor nutrienți pentru producerea de energie. Unele dintre acestea au un rol important în buna funcționare a creierului și a neuronilor, în sinteza materialului genetic sau în producerea celulelor sângelui. Vitaminele din complexul B se găsesc, în general, în cereale integrale, carne, legume, fructe și leguminoase boabe, cu excepția vitaminei B12, care se găsește, exclusiv, în alimentele de origine animală. O alimentație variată asigură toate aceste vitamine.



Multe dintre aceste vitamine se găsesc în produse fortifiate, îmbogățite cu adaos de vitamine, cum ar fi cerealele pentru copii.

În concluzie, copiii au nevoie de toate vitaminele pentru a crește și a se dezvolta armonios. De aceea, este important să te asiguri că prichindelul tău mănâncă alimente din toate grupele alimentare, în cantitățile și proporțiile adecvate, recomandate de specialiști.



