Ce informatii stim despre cele doua echipe?

Echipa CFR Cluj a avut in noul sezon doua meciuri oficiale din care a iesit castigatoare, jucand in deplasare cu FC Floriana (scor 2-0) si cu Academia Clinceni (scor 2-1).

Desi echipa lui Cristian Petrescu este centrata pe defensiva, exista sanse mari si pentru Dinamo Zagreb sa castige. Intre cele doua echipe nu a existat niciodata o confruntare directa intr-un meci oficial, doar un meci amical in anul 2010, din care Dinamo Zagreb a iesit invingatoare.

Cu toate acestea, se asteapta ca moralul jucatorilor clujeni sa fie ridicat la acest meci, avand in vedere ca echipa a avut niste rezultate senzationale in sezonul trecut, cucerind cel de-al treilea titlu consecutiv, avand deja o serie de sase victorii importante in palmares.

Dinamo Zagreb este cea mai buna echipa din Croatia, fiind detinatoarea a 21 de titluri de campioana. A castigat ultimele meciuri jucate in Liga Campionilor cu Lokomotiv Zagreb si Istra, adunand in total sapte goluri marcate si zero goluri primite. Se stie ca si Dinamo Zagreb pune pret pe defensiva, asa ca majoritatea pariorilor se asteapta sa se marcheze mai mult de un gol, mai ales ca miza este mare: intrarea in turul trei de Liga Campionilor cu joc intr-o singura mansa (fara tur-retur).

Conform presei, croatii au urmarit ultimele meciuri ale CFR Cluj si il considera pe Ciprian Deac un jucator puternic, observand, de asemenea, ca clujenii au o linie de atac foarte puternica dupa pauza.

Dan Petrescu admite ca nu va fi o victorie usoara, insa crede cu tarie in sansele echipei sale. Indiferent care va fi scorul final, toata lumea se asteapta ca acest meci sa fie unul care merita urmarit in fiecare clipa, plin de surprize si echilibrat in atac si defensiva.

Pe care echipa sa pariezi conform celor care ofera ponturi fotbal azi?

Daca nu stii pe care echipa sa pariezi, poti urmari pe site-urile de specialitate ponturi fotbal date de pariori experimentati. Fiecare parior isi pune pe tava strategia de pariuri in cazul acestui meci, in functie de performanta la ultimele meciuri jucate, dar si de jucatorii care sunt preconizati sa joace.

Majoritatea caselor de pariuri o au pe Dinamo Zagreb ca favorita, aceasta avand cota mai mica la pariurile online decat CFR Cluj.

Iata mai jos cele mai bune cote pentru meciul CFR Cluj-Dinamo Zagreb, de la cele mai mari case de pariuri online, pe baza carora se ofera ponturi fotbal:

Betano ofera o cota de 3.10 pentru meciul castigat de CFR Cluj, cu 3.40 cota pentru egal si 2.32 cota ca Dinamo Zagreb va fi castigatoarea. Pentru calificarea in Turul III de Liga Campionilor cotele sunt diferite, astfel: 2.12 pentru CFR Cluj si 1.73 pentru Dinamo Zagreb.

Casa de pariuri Netbet ofera o cota de 2.90 pentru victoria CFR Cluj, cota de 3.30 pentru egalitate si 2.25 pentru victoria echipei croate. Pentru calificare primeste tot CFR Cluj cea mai mare cota de 2.05.

Unibet ofera si el cote foarte bune pentru acest meci, cu 3.15 daca CFR Cluj iese invingatoare, 3.35 la egal si 2.25 la victoria echipei Dinamo Zagreb.

Fortuna ofera o cota de 3.10 pentru meciul castigat de CFR Cluj, cu 3.35 cota pentru egal si 2.20 cota ca Dinamo Zagreb va fi castigatoarea. Conform acestei case de pariuri, favorita de a merge mai departe este tot echipa croata cu o cota de 1.67, in timp echipa romaneasca are o cota de 2.12.

Maxbet ofera pentru victoria Dinamo Zagreb o cota de 2.31, in timp ce pentru victoria CFR Cluj are cota 3.10, iar pentru egal este 3.30.

Baumbet ofera cote foarte bune la toate cele trei categorii: pentru victoria CFR Cluj ofera o cota de 3.15, pentru egal ofera 3.45, iar pentru castigul echipei Dinamo Zagreb cota este de 2.30.

Alege casa de pariuri care ti se potriveste, in functie de pariul pe care vrei sa il pui sau alege sa mergi pe mana expertilor si sa aplici unul dintre cele mai bune ponturi fotbal.