Brandul consacrat de ape cu vitamine adresează simultan un spectru larg de nevoi și preferințe ale consumatorului educat, informat și atent la ceea ce consumă.

vitamin aqua este o băutură răcoritoare din categoria premium accesibilă, cu funcționalitate benefică prin aportul de vitamine și minerale, fără conservanți, fără îndulcitori artificiali și scăzută în calorii. Brandul a construit în foarte scurt timp o relație solidă cu consumatorii din România, câștigând aprecierea publicului larg.

Cele cinci sortimente foarte cunoscute publicului (B+, Mg, C+, Znși Ca) asigură un aport generos de vitamine și minerale, fapt ce le transformă în opțiuni ideale în orice moment al zilei, pentru orice activitate, pe parcursul întregului an.

Disponibilă și în varianta fără calorii, vitamin aqua zero oferă aceleași beneficii de aport nutrienți esențiali în varianta fără zahăr: B+ zero, Ca zero și Mg zero.

