(Publicitate) Cum învățăm copiii și adulții să prevină violența de gen

Cu mult înaintea pandemiei actuale, o pandemie tăcută a trecut neobservată secole întregi, dacă nu milenii: violența de gen, cu precădere violența îndreptată asupra copiilor, pur și simplu fiindcă sunt fete / băieți sau alt gen sau fiindcă sunt „slabi” și vulnerabili.



Veștile rele

Violența de gen asupra copiilor există, fie că vrem sau nu să o acceptăm, fie că o definim sau o ignorăm. Ea este, în general, definită ca manifestarea fizică sau psihologică a unei agresiuni, cu pretextul că victima este inferioară din cauza genului. Copii din toate categoriile sociale îi pot fi victime, fie ca martori, fie victimele ei directe. Iar violența nu vine mereu din exterior și nu e întotdeauna fizică și vizibilă: în propriile familii, copiii pot fi martori sau victime ale intimidării, hărțuirii, căsniciilor forțate sau timpurii.

Anumiți copii sunt mai expuși decât alții, din princina etniei, vârstei, educației, religiei. Copiii migranți, de exemplu, sunt cei mai expuși violenței de gen, deoarece tot parcursul lor „oferă” ocazii violenței : parcurg drumuri nesigure, însoțiți de persoane necunoscute, iar la destinație sunt primiți adesea (și în cel „mai bun” caz) cu stigmatizare, marginalizare (alte tipuri de violență). În România ajung în fiecare an 200 de copii neînsoțiți : o cifră relativ mică față de alte țări. Probabil că ea ar părea mai mare dacă ne-am gândi că două grădinițe pline de copii români ar ajunge în fiecare an, în condiții precare, să trăiască singuri, la sute sau mii de km depărtare de casa lor.

Toate aceste date au determinat Fundația Terre des hommes Romania să implementeze un proiect amplu de educare a copiilor și specialiștilor pe tema violenței de gen, cu scopul de a preveni fenomenul și de a-l atenua, dacă nu opri. BRIDGE și-a propus să-i sprijine pe toți aceștia să prevină și să rezolve situațiile de violență de gen care amenință copiii în situații vulnerabile. BRIDGE a însemnat construirea unor conexiuni – ”Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe” și proiectul a reușit acest lucru în diverse moduri.



Vestea bună

Vestea bună este că atât copiii, cât și specialiștii au astăzi la dispoziție mai multă informație ca oricând și aceasta se prezintă în forme accesibile, prietenoase și foarte diverse, de la clasicele broșuri, pliante ilustrate, la clipuri video pe Youtube, Facebook sau TikTok, la campanii pe Instagram sau podcasturi. Fundația Terre des hommes a realizat în ultimii doi ani resurse din fiecare din aceste categorii și le-a răspândit în ultimele luni printr-o amplă campanie în social media. Resursele materiale (în română, engleză, arabă) pot fi regăsite gratuit în formă digitală pe site-ul https://www.tdh.ro/ro/biblio . Toate videoclipurile și podcasturile campaniei se pot urmări pe canalul de Youtube al Fundației Terre des hommes Romania, iar seria de 10 clipuri realizate de specialista în sănătate publică Adriana Radu are deja o audiență impresionantă (88.000 vizualizări ale unui live) și se poate urmări zilele acestea (în limba engleză) pe canalul de Tik Tok al organizației Sexul și Barza: https://www.tiktok.com/@sexulvsbarza .

Toți copiii au dreptul la o copilărie senină, în deplină siguranță și depinde de fiecare dintre noi să avem grijă de ei. „Prin acest proiect și această campanie am vrut să ajutăm tinerii să realizeze că tăcerea nu este o soluție, iar suferinței trebuie să i se pună capăt”, spune Rodica Novac, Project Manager Terre des hommes Romania.







