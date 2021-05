Formatia Fantastic este una din cele mai cunoscute formatii nunta din Bucuresti, Ploiesti, Buzau datorita seriozitatii cu care trateaza particularitatile fiecarui eveniment avand un repertoriu de muzica de petrecere variat si bogat pe care il adaptam cu spontaneitate cerintelor.

Programul nostru artistic transformă orice eveniment sau petrecere într-un spectacol inedit, cu ecouri de neuitat. Instrumentişti talentaţi şi solist renumiţi pot întregi imaginea celui mai frumos eveniment pe care l-aţi organizat vreodată. Formatia Fantastic este o formaţie de nunta dinamică, ce va poate încânta într-o gama variată de servicii muzicale, din toate genurile, pentru orice tip de petrecere, pentru toate gusturile.

Prin prezenţa orchestrei noastre, nunta sau petrecerea voastră va beneficia de momente artistice virtuoase, emoţionante, spectaculoase şi pline de energie. Membrii formaţiei noastre de profesionişti vor întregi buna dispoziţie a evenimentul cu momente artistice variate, antrenante şi pline de talent.

Programul nostru artistic cuprinde momente muzicale inedite, din repertorii variate, din zone şi tradiţii diverse, pe placul unui public pretenţios şi exigent. Astfel fiecare participant la nuntă sau eveniment îşi va regăsi preferinţele şi va fi cuprins imediat de energia spectacolului.

Pentru că fiecare eveniment este special şi diferit, formaţia noastră de nuntă vă oferă o gamă de momente artistice diversificată şi adaptată stilului şi momentului petrecerii. Programul poate conţine, la alegere, momente de muzică internaţională, populară, uşoară, grecească, latino. Varietatea ritmurilor şi abordărilor va face din petrecerea voastră un adevărat spectacol, ce va rămâne mult timp întipărit în memoria invitaţilor.

Pentru a vă bucura de un eveniment reuşit, inedit şi memorabil, din programul petrecerii nu trebuie să lipsească niciodată o orchestră talentată de petrecere. Sufletul oricărei petreceri este dat de ritmul antrenant al muzicii şi de posibilitatea de a aduce pe ringul de dans toţi participanţi, de la mic la mare. Interpreţii formaţiei Fantastic vor transmite şi vor împărtăşi astfel tuturor bucuria de a trăi momentul prin muzică şi prin dans.

Spectacolul nostru debordează de bună dispoziţie, ceea ce îl face să fie apreciat de persoanele de orice vârstă. Nimeni nu poate rezista tuturor acordurilor melodioase şi invitaţiei antrenante la dans a ritmurilor.

Programul nostru standard pentru evenimente, fie că este vorba de nunta, botez, petrecere corporate sau petrecere privată, conţine următoarele opţiuni artistice:

• formaţie nuntă

• formaţie nuntă cu muzică internaţională

• formaţie nuntă cu muzică populară

• taraf de muzică populară

• formaţie nuntă muzică uşoară

Nu uitaţi că atunci când vreţi să alegeţi formaţia de nunta care urmează să va cânte într-o zi specială şi unică din viata dumneavoastră trebuie sa ţineţi cont de mai multe aspecte:

• repertoriul diversificat al formaţiei

• priceperea orchestrei de a cânta cât mai multe genuri de muzica, în funcţie de preferinţele muzicale ale invitaţilor

• calitatea sonorizării şi a instrumentelor folosite.

In planificarea unei nunti, eveniment mult organizat, pana la cel mai mic detaliu, cei mai multi oameni tind sa caute formatii nunta Bucuresti sau oricare alt oras din tara, in detrimentul altor variante de entertainment. Motivele care stau in spatele acestei alegeri sunt evidente: muzica live pe tot parcursul petrecerii, atmosfera mentinuta cu ritmuri diverse, dupa preferintele clientilor.

Dacă doriţi ca cel mai important eveniment din viaţa dumneavoastră să fie unul original şi special alegeţi Formatia Fantastic, o formaţie nuntă, compusă din cei mai experimentaţi şi virtuoşi solişti şi instrumentişti. Venim cu drag pentru a cânta la evenimente din orice colţ al României (Bucureşti, Ploiesti, Buzau, Slobozia, Constanţa, etc). Formaţia noastră de nuntă vă promite cel mai reuşit eveniment, inedit şi memorabil. Pentru că iubim muzica şi voia bună, repertoriul formaţiei noastră se poate adapta cerinţelor chiar pe parcursul evenimentului.

Dacă doriţi să participăm şi la evenimentul dumneavostră special, nuntă, botez sau orice tip de petrecere, puteţi consulta pagina noastră de internet, unde găsi şi câteva pachete de servicii considerate reprezentative. Oferta noastră se poate personaliza în funcţie de cerinţele şi gusturile dumneavostră. Nu ezitaţi să ne invitaţi să vă cântam şi să vă încântăm!



