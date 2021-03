(Publicitate) Noua metodă GARANTEAZĂ libertatea de a vorbi limba engleză în doar 3 luni!

Noua metodă reprezintă o abordare total diferită a procesului de învățare și oferă rezultate complet diferite chiar după prima lecție!



Cum funcționează metoda?

Creierul uman are posibilități incredibile. Ultimele cercetări au indicat că putem crește ritmul și ușurința învățării limbii străine mulțumită undelor de sunet corespunzător alese, adică așa numitele binaural beats. Acestea au fost utilizate în metoda codării automate a limbii engleze în creier. Sunetele au diferite funcții în funcție de faza învățării.

FAZA I – „SCUFUNDAREA”

La început binaural beats relaxează și te introduc subtil în starea de concentrare. Această fază durează doar 5 minute, fiind o perioadă specială pentru creierul tău. Te-ai gândit vreodată că învățarea poate începe de la ceva atât de plăcut și liniștitor?

FAZA II – „MINTEA ABSORBABILĂ”

În a doua fază, pentru aproximativ 15 minute, vei auzi sunete cu o frecvență care mărește predispozițiile creierului tău pentru învățarea și memorarea permanentă a noilor informații. În această fază vei asculta întrebări simple și răspunsuri în engleză, pe care le vei repeta după lector într-o configurație specială.



Cât de simplu este!

Creatorilor metodei codării automate a limbii engleze în creier au dorit ca de aceasta să profite un număr cât mai mare de persoane. De aceea metoda are o formă specială a înregistrărilor pe care oricine le poate asculta în propria casă, la plimbare sau în orice alt loc. Este suficient să introduci discul CD în calculator, magnetofon sau playerul portabil pentru a învăța cuvinte noi, propoziții și fraze întregi în engleză. Pentru fiecare set este alăturat Asistentul Personal de Limbă sub forma unei cărți la îndemână.



Mărește-ți potențialul posibilităților

Mulțumită metodei codării automate a limbii engleze în creier, „absorbi” literalmente limba fără niciun efort în numai 3 zile. Mulțumită acesteia:

Începi să câștigi de 3 sau chiar de 10 ori mai mult decât în prezent – cunoașterea perfectă a limbii engleze îți va mări posibilitățile de promovare sau a găsirii unui post de muncă mult mai satisfăcător.

– cunoașterea perfectă a limbii engleze îți va mări posibilitățile de promovare sau a găsirii unui post de muncă mult mai satisfăcător. Te vei simți sigur și în siguranță peste hotare – efectuarea comenzilor în restaurant, înregistrarea la hotel sau cererea de indicații de orientare într-un oraș necunoscut vor înceta să mai fie pentru tine un motiv de frustrare.

– efectuarea comenzilor în restaurant, înregistrarea la hotel sau cererea de indicații de orientare într-un oraș necunoscut vor înceta să mai fie pentru tine un motiv de frustrare. Niciodată nu vei mai simți rușine pentru că nu știi engleza – îți vei uimi familia cu engleza perfectă, fără urmă de accent străin. Acum tu vei începe conversațiile.

Ei au profitat de codarea automată a limbii engleze în creier și dovedesc că această metodă este pentru oricine!

− Acum câțiva ani fiul nostru a plecat în Anglia cu munca și și-a întemeiat acolo familia. Când s-a născut nepoțica eram atât de fericiți, însă când a început să vorbească totul s-a complicat. Pentru că în ce mod să mă înțeleg cu nora sau copilul când nu știi deloc limba? Am mers cu soțul la cursuri de engleză, însă pentru rezultate trebuia să așteptăm ani. Am cheltuit mulți bani și am renunțat după doar o lună. Cine rezistă la această vârstă unui asemenea chin? Din fericire am găsit această metodă. Cât este de confortabil! Nu trebuie să ieși din casă și nici să te chinui, iar engleza intră singură în cap. Ascultam înregistrările când doream, chiar și în timpul treburilor casnice. Și după 3 luni avem amândoi engleza la degetul mic. Acum mergem în Anglia fără teamă, iar nepoțica noastră adoră să-și petreacă timpul cu noi. Mergem împreună la plimbări și îi vizităm pe vecinii englezi. Recomand oricui această metodă!

Marinela Predescu, 57 de ani, a învățat engleza în 3 luni

− După facultate mi-am căutat de muncă, însă nimeni nu voia să mă angajeze fără engleză. M-am întâlnit cu o prietenă și m-am plâns de toată această situație, iar ea mi-a spus să nu mă îngrijorez, pentru că există metoda codării automate a limbii în creier. Mi-a spus că mulțumită acestei metode și ea a început să vorbească repede engleza la un asemenea nivel, încât acum lucrează la recepție într-un hotel de lux, unde se înțelege fluent cu oaspeții de peste graniță. Atunci am încercat și eu. După două luni am încetat să mă mai gândesc la locul de muncă. Am plecat în Marea Britanie și astăzi profit de cunoștințele mele din facultate de consultant, iar între timp câștig de câteva ori mai mult decât în țară. Am mulți prieteni britanici și mă dezvolt profesional. Studiez un nou profil în Oxford.

Elena Pană, 29 de ani, a învățat engleza în două luni



să profiți de metoda codării automate a limbii engleze în creier cu finanțare apasă pe link-ul de mai jos:

Profită de metodă cu finanțare și învață engleza în 3 luni»



