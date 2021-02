(Publicitate) Noutăți de la Farmasi

În timpul somnului, pielea și întregul organism se regenerează, formând noi celule. Tenul are nevoie atât de somn, cât și de o îngrijire adecvată. Fă-ți somnul de frumusețe cu All Night Beauty Mask Dr. C. Tuna Age Reversist. Noul produs de la FARMASI conține vitamina C de aur – un amestec de vitamina C, acid ascorbic și particule de aur –care îmbunătățește considerabil aspectul pielii, datorită proprietăților anti-oxidante care pătrund în piele, hrănind-o intens în timpul somnului.



FARMASI DR. C. TUNA Balsam pentru buze SAVE THE LIPS 10 ml– cod produs 1106004

FARMASI DR. C. TUNA Exfoliant de buze SAVE THE LIPS 15 GR – cod produs 1106003

Tratamentul perfect pentru buzele tale în doar 2 pași:

Pasul 1. Exfoliere delicată datorită particule de zahăr, a untul de shea și uleiul de jojoba

Pasul 2. Hidratare cu balsamul ultra-hrănitor datorită formulei îmbogățite cu ulei de gălbenele, unt de shea și vitamina E.

FARMASİ CREMĂ DE MÂINI FLORI DE CIREȘ ȘI UNT DE SHEA 30 ml – cod produs 1109232

Este una dintre cele patru creme pentru îngrijirea mâinilor din colecție FARMASI.

Formula sa ușoară, îmbogățită cu unt de shea se absoarbe rapid în piele, iar mâinile tale vor fi hidratate, catifelate și învăluite în aroma unică a florii de cireș. Ideală pentru uz zilnic.



Farmasi Naturelle Balsam de păr Cocos 200 ml – cod produs 1108201, potrivit pentru toate tipurile de păr, oferă părului îngrijirea pe care o merită, oferindu-i super strălucire.

Farmasi Naturelle Gel de duș Cocos 360 ml – cod produs 1103306, curăță delicat pielea, o hidratează și o învăluie într-o aromă delicată de nucă de cocos și vanilie.

Farmasi Naturelle Loțiune pentru mâini și corp Cocos 200 ml – cod produs 1103307 oferă o îngrijire unică cu formula sa non-lipicioasă, puterea intensă de hidratare și mirosul plăcut.

Farmasi Naturelle Săpun lichid Cocos 325 ml – cod produs 1109236 curăță ușor mâinile cu formula sa specială, îmbogățită cu glicerină și lasă un miros plăcut.



DR.C.TUNA CĂRBUNE ACTIV MASCĂ DETOXIFIANTĂ 80 ml – cod produs 1104143

reduce porii în mod vizibil, absoarbe sebumul în exces și exfoliază în mod delicat, pentru un ten luminos și împrospătat.

Bogată în vitamina C și antioxidanți cu efecte anti-îmbătrânire, această formulă reduce în mod vizibil porii, liniile și ridurile fine și elimină excesul de sebum, îndepărtând în același timp impuritățile acumulare, pentru un ten luminos. Marca oferă tenului o senzație prospețime.



DR. C. TUNA VITALIZING ȘAMPON REVITALIZANT CU USTUROI ȘI CAPIXYL 500 ml – cod produs 1108062

Șampon revitalizant, cu o formulă îmbogățită cu usturoi și capixyl, este soluţia eficientă pentru părul fragil și subțire.

Reface părul deteriorat și hrănește fiecare fir de păr. Dacă este utilizat regulat, contribuie la întărirea părului și îi conferă un aspect strălucitor.

Paletă farduri de ochi Glam Up 12 nuanțe – cod produs 1302527 va deveni rapid preferata ta pentru că te va ajuta să creezi look-uri de zi sau seara, elegante și seducătoare. O combinație de 12 farduri într-o gamă incredibilă de tonuri nude, de la nuanțe mate până la cele sidefate, cu texturi extrem de fine.

Paletă farduri de ochi Iconic 12 nuanțe – cod produs 1302526 atent selectate, care se completează și se combină excelent în funcție de stilul dorit! O explozie de culori vibrante și uimitoare într-o gamă de texturi, de la mat la sidefat. Puternic pigmentate și emoliente pentru un efect catifelat.



Paletă farduri de ochi Wanderlust 18 nuanțe – cod produs 1302528

O paletă într-o gamă de 18 nuanțe ce variază de la tonuri îndrăznețe și intense de fard mat până la nuanțe sidefate și soft de pastel ce te poartă într-o călătorie fascinantă.

Puternic pigmentate și emoliente pentru un efect catifelat.

Lasă-ți imaginația liberă și creează look-uri infinite și variate ca stil!



Limitless Mascara 14ml – cod produs 1301396 

Când este vorba despre gene, NU EXISTĂ LIMITĂ!

Descoperă mascara Limitless pentru gene scandalos de lungi și voluminoase, aspect dramatic și o formulă hrănitoare, datorită complexului de Capixyl.

FARMASI RUJ LICHID MAT RED LOVE 05 4 ml – cod produs 1303699 dintr-o serie de 15 nuanțe disponibile, nu face niciun compromis în materie de culoare și rezistență!



– Perfect mat

– Textură catifelată

– Rezistență îndelungată

– Rezistent la transfer

– Putere mare de acoperire, culoare intensă.



Apa de parfum pentru ea TONTERIA 45 ml – cod produs 1107533

Un adevărat imn închinat senzualității și feminității, acest parfum se deschide cu un trio de note fructate, voluptoase de mandarin, coacăze negre și prune catifelate.

Elegantele flori de iasomie, bujor și ylang-ylang îmbrățișează inima lemnoasă a parfumului, transformându-l într-un acord perfect între feminitate și senzualitate.

Note de top: mandarin, coacăze negre, prune

Note de mijloc: bujor, iasomie, ylang- ylang

Note de bază: lemn de santal, mosc

FARMASI APĂ DE PARFUM SHOOTERS PENTRU EL 100 ml – cod produs 1107052

Un parfum senzual care îți va crește puterea de seducție și atracție.

Note de vârf: portocală, lămâie, prună, nucșoară, grepfrut

Note de mijloc: lemn de cedru, lavandă, note acvatice

FARMASI RUJ TRUE COLOR RAISIN 18 4G – cod produs 1303018

Un ruj cu o textură cremoasă, ce asociază intensitatea culorilor ultra pigmentate cu efectul hidratant pentru buze seducătoare. Nu usucă buzele și oferă culoare de rezistență îndelungată.



FARMASI BAZĂ PENTRU MACHIAJ VFX PRO 25 ml – cod produs 1302449

– Textură lejeră și cremoasă

– Minimizează aspectul porilor și al liniilor fine

– Se potrivește cu toate tipurile de ten, iar machiajul tău persistă mai mult,

FARMASI FOND DE TEN VFX PRO NATURAL BEIGE 02 30 ml – cod produs 1302422



Cel mai bun prieten al unui selfie!



– Aspect catifelat și fără imperfecțiuni

– Putere mare de acoperire și rezistență îndelungată

– Potrivit pentru toate tipurile de ten

– Datorită tehnologiei de filtru foto implementate, reflectă și difuzează lumina și asigură un aspect invizibil, mat, chiar și de aproape.

