In mediul digital, numerele au o pozitie insemnata in practica marketing-ului online, fiind un mediu in care economia joaca un rol foarte important. De la cifre de performanta la cifre de afaceri, mediul digital este o lume a numerelor.

De la revolutia industriala, pana in prezent, exista o comutare a modului in care, atat ca individ cat si ca comunitati de oameni, actionam la nivel politic, social si economic, prin intermediul tehnologiei.

Suntem interconectati zilnic, iar accesul rapid la informatii este o constanta necesara din viata noastra

Structurile si valorile intrinseci ale universului socio-economic sunt atinse de progresul tehnologic, in tandem cu atractia oamenilor vis-a-vis de noi posibilitati de dezvoltare in plan real.

De la dezvoltarea unui plan de vacanta, pana la dezvoltarea unei afaceri, mediul digital raspunde cu solutii concrete la probleme considerate candva, sa presupunem in secolul al XVIII-lea, ca fiind niste simple abstractiuni.

Dezvoltarea instrumentelor de marketing – de la cel clasic la marketing-ul digital – a determinat noi piete de dezvoltare pentru o numeroase business-uri care pana atunci nu aveau o piata creata.

Marketing-ul digital nu se rezuma doar la activitati comerciale si actiuni de tipul vanzare-cumparare

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

O directie importanta a marketing-ului online este trasata astazi de activitatea SEO si actiunile de optimizare a continutului si website-urilor care promoveaza activitati de interes personal, activitati de educare, informare etc.

In randurile care urmeaza vom explica succint si pe intelesul tuturor filosofia din spatele practicilor SEO din industria marketing-ului digital care definesc, in timp si cu eforturi coerente, identitatea de business in mediul online.

Pentru a intelege ce inseamna SEO trebuie sa recunoastem prezenta “elefantului roz din camera principala”

De exemplu, sa presupunem ca pregatirea ta profesionala este cea de croitor. Este o meserie foarte frumoasa cu implicatii mistice in cultura indiana si cu foarte mare potential de dezvoltare in realitatea cotidiana.

Surprinzator sau nu, deschiderea unui simplu atelier de croitorie nu ar fi suficienta pentru a avea un plan de afaceri cu potential de dezvoltare. Mai ales in cazul in care nu ai o baza prestabilita de clienti care, sa presupunem, ar recomanda atelierul tau de croitorie.

Recomandări Documentarul Colectiv, propus la două secțiuni ale premiilor Oscar. În SUA s-a lansat un trailer special, realizat ”în numele victimelor” Colectiv

Nu este niciun mit faptul ca astazi oamenii cauta raspunsuri pe internet la diferite probleme atunci cand se confrunta cu anumite situatii de viata.

Principala recomandare a unui specialist SEO consta in construirea unui magazin online de prezentare a activitatii tale din care sa transpara calitatea serviciilor si produselor realizate in propriul atelier de lucru.

Dar sa presupunem ca ai acest website creat. Care sunt sansele ca atunci cand oamenii vor cauta “atelier de croitorie” in Google Search sa apara informatii relevante pentru utilizatori cu privire la activitatea ta?

“Elefantul roz” este chiar absenta ta in prima pagina Google

Vestea buna se imparte in doua directii:

Principalul aliat intre tine si potentialii tai clienti este un singur motor de cautare: Google.ro Principalul aliat in confruntarea ta cu competitia din online este: Google.ro

“Imi puteti recomanda un atelier de croitorie in Bucuresti?”



Recomandări Mărturia unei profesoare de matematică bolnavă de COVID-19: ”Niciodată nu mi-a fost așa de rău. Simți că te duci, că nu-ți mai stăpânești corpul”

Cineva chiar acum raspunde la o astfel de intrebare postata in online. In tot acest context ipotetic iti dam o veste mai putin buna: care sunt sansele ca numele atelierului tau de croitorie sa fie printre raspunsuri?



Pentru a castiga atentia si increderea clientilor tai, un pachet complet de servicii SEO iti asigura vizibilitatea online pe care o meriti si, in plus, iti asigura viitoarele recomandari ale bazei de clienti cladita prin intermediul practicilor de promovare conform tendintelor actuale ale marketing-ului online.



Identitatea de brand in mediul online este baza activitatii tale de business



Ca oameni, credem foarte mult in potentialul de dezvoltare al altor oameni. Dar cunoscand regulile actuale ale marketing-ului digital, nu putem spune acelasi lucru despre potentialul de dezvoltare al unei afaceri care nu beneficiaza de servicii SEO ca principala formula de promovare in mediul digital.



Ca specialist SEO angrenat in fiecare zi in mediul digital, stiu ca in planul economiei digitale rezultatele la interogarile de cautare in Google sunt stabilite de interogarile celor care cauta informatii relevante la problemele lor.



Aceste rezultate sunt conditionate de algoritmii de interpretare si generare rezultate si de eficienta optimizarilor de website si continut pentru motorul de cautare Google.



Impreuna cu o echipa specializata in actiuni si tehnici SEO vei putea croi o strategie coerenta pentru dezvoltarea sanatoasa a brand-ului tau si vei putea tese, ca cel mai iscusit croitor, identitatea de brand care sa te reprezinte in online si, mai ales, sa ii reprezinte pe clientii tai ori de cate ori au nevoie de tine. Daca ai nevoie de ajutor, vreau sa te ajut sa ajungi in Top 10 rezultate pe Google.ro cu servicii SEO de calitate de la Doctor SEO.

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om