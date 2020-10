(Publicitate) Piața spațiilor de birouri în T3 2020 a fost trasă în sus de renegocieri

De altfel, pe acest segment al renegocierilor de contracte s-a înregistrat o creștere și față de trimestrul anterior, dar și față de același trimestru al anului trecut. În trimestrul trei din 2020 au fost prelungite contracte de închiriere spații de birouri care însumează o suprafață cu 77% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Un semnal pozitiv este reluarea activității de tranzacționare a spațiilor de birouri în centre de afaceri noi. Chiar dacă volumul de prelungiri de contracte este mai mare decât cel al relocărilor în clădiri noi, trendul relocărilor ar putea fi ascendent în următoarele 12 luni, deoarece chiriașii pot valorifica acum disponibilitatea mai mare din partea proprietarilor de a oferi chirii competitive și soluții la cheie de amenajare a spațiului de birouri conform noilor condiții anti COVID – 19”, afirmă Alexandru Petrescu, Managing Partner la ESOP Consulting l CORFAC International.



În trimestru doi al acestui an, ce a cuprins perioada de lockdown cauzată de începutul pandemiei de COVID – 19, segmentul renegocierilor scăzuse și el la 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, asemenea întregii piețe.

Măsurile de protecție împotriva pandemiei luate de proprietarii clădirilor de birouri în perioada mai – iulie 2020 au sporit însă încrederea chiriașilor și au dus la o revenire a tranzacțiilor cu spatii de inchiriat birouri. Printre aceste măsuri, cele mai eficiente s-au dovedit a fi asigurarea de dezinfectanți la recepții și in spatiile comune, fluxuri separate de acces în clădire și în spațiile comune, semnalizarea poziționării oamenilor în lift și igienizarea sistemelor de climatizare.

Închirierile de spații noi și pre-închirierile de spații noi au cumulat in trimestrul trei din 2020 un total de 23.268 mp, ceea ce reprezintă aproximativ 60% față de cele înregistrate în aceeași perioadă din 2019.

„În ultimele trei luni, chiriașii noi de birouri au preferat clădirile de birouri aflate în diverse stadii de construcție cum ar fi: One Tower, U Center, Ana Tower, The Light, Splay Offices, Miro Office sau parcul de afaceri One Cotroceni Park. Credem că în următoarea perioadă va continua trendul de a închiria sau a prelungi contractele pentru spațiile de birouri din centrele de afaceri noi care implementează sisteme tehnice de combatere a pandemiei cum ar fi: sisteme performante de filtrare a aerului și de aport de aer proaspăt, accesul în spațiul de birouri fără atingerea suprafețelor și unde pot fi amenajate posturile de lucru cu respectarea normelor de distanțare fizică”, susține Alexandru Petrescu de la ESOP Consulting.



Despre ESOP

ESOP este una dintre companiile de referință în piața imobiliară din România, numărându-se în rândul primelor 5 companii specializate în segmentul comercial al pieței.

Din 2013, ESOP este membru afiliat al CORFAC International – Corporate Facility Advisors – o alianță de companii imobiliare antreprenoriale angajate să ofere servicii de calitate la nivel local, național și internațional. CORFAC International oferă servicii imobiliare cu o acoperire în 61 de locații din America de Nord și în peste 24 in alte țări pe plan internațional. În cifre – peste 8.500 de tranzacții anual, cuprinzând 55 mil mp și evaluate la peste 5,2 miliarde $.

CORFAC este recomandată de către clienți prin atitudinea antreprenorială a membrilor săi, reflectată într-un nivelul ridicat de implicare și personalizare a soluțiilor pentru parteneri. De-a lungul timpului, membri CORFAC au asistat companii precum Amazon, Boeing, FedEx, General Electric, General Motors si McDonalds.

Cu peste 16 ani de experiență și una dintre cele mai mari echipe de consultanți pe segmentul spațiilor de birouri, ESOP a tranzacționat în ultimii 3 ani peste 120.000 mp spații de birouri. Printre clienții ce au ales serviciile ESOP de-a lungul timpului se numără companii importante precum: HARMAN Romania, HELLA Romania, IPSOS Interactive Services, Konica Minolta, Lugera & Makler, ENEL, Alcedo, Sygenta, SNC Lavalin, 1 and 1 Romania, Asseco.



