Atunci când vă hotărați să vă faceți propria gradina acasă, este esențial să testați solul înainte de a planta diverse legume sau fructe, astfel încât să știți cu exactitate ce puteți cultiva fără probleme, ori dacă aveți nevoie de îngrășăminte. Rezultatele vă vor spune cât de acid sau alcalin este pământul dumneavoastră, fapt care afectează modul în care plantele absorb nutrienții, implicit și modul în care se vor dezvolta ulterior. Întrucât diferite plante prosperă cel mai bine la diferite niveluri de pH, acest test vă vă ajută să decideți ce să plantați, cum, când și în ce tip de sol.

De exemplu, în cazul în care pământul din curtea/gradina dumneavoastră este greu sau asemănător cu argila, atunci va fi destul de dificil pentru majoritatea plantelor să dezvolte rădăcini puternice.

Orice suprafață pe care urmează să se cultive diverse plante, trebuie pregătită corespunzător, fiind necesar să țineți cont de recomandări cu privire la spațiere, îngrășăminte, inclusiv recomandări în ceea ce privește perioada anului în care se plantează anumite legume sau fructe. De asemenea, este recomandat că înainte de toate, să vă elaborați un plan prin care să luați în considerare și orientarea geografică sau direcția vântului. În plus, puteți delimita cumva zonele în care ați plantat diverse plante, astfel încât până ce vor ieși la lumină, să puteți cunoaște cu exactitate locația lor. Unele plante au nevoie de mai multă sau mai puțina apă, altele au nevoie de mai multă sau mai puțină lumină. În mod evident, trebuie ținut cont și de cât de umbrita este zona respectivă.

Este indicat să aveți și o idee generală despre cele mai importante reguli de plantare. De regulă, în primăvară încep să vertilizeze toate plantele, fiind un ciclu care se repetă constant la fiecare șase opt săptămâni, pe tot parcursul sezonului, de obicei până se încheie toamna, moment în care intră într-o formă de hibernare până la începutul primaverii anului viitor.

Cu siguranță este absolut minunat să ne putem aproviziona cu fructe sau legume naturale din propria gradină, iar daca aveți resursele și timpul necesar pentru a face acest lucru, în mod cert o să vă mulțumiți mai tărziu.

Orice cultură va avea nevoie periodic de întreținere dacă se dorește o recoltă bogată. Pământul trebuie săpat și curățat de buruieni, deoarece acestea consumă resursele destinate plantelor dumneavoastră. De asemenea, daca observați o creștere inadecvata, puteți să verificați ce se întâmplă cu rădăcinile plantei, săpând în jurul lor la bază și examinând atent. Există posibilitatea de a avea nevoie de puțin ajutor, poate un sol puțin mai moale și mai umed, astfel încât rădăcinile să se poată extinde și dezvolta corect.

Grădinăritul poate fi un proces obositor, însă, trebuie să știți și faptul că poate fi considerat și un adevărat efect terapeutic, eliminând stresul și grijile. Conexiunea cu pământul poate ajuta psihicul mult mai mult decât v-ați putea imagina, chiar fără să vă dați seama. Tocmai de aceea puteți încerca un astfel de execitiu.

Daca vă numărați printre acele persoane care doresc să-și „construiască” propria gradină în curte, poate chiar și un solar, atunci trebuie să știți că aveți nevoie de diverse echipamente și unelte pentru grădinărit, fiind absolut esențiale în acest proces.

O soluție excelentă pentru cei care își doresc să aibă o alimentație mult mai sănătoasă și vor să aibă propriile legume și fructe dintr-o gradină personală acasă, este reprezentată de echipa Columnashop.ro.

Pe acest magazin online vă sunt puse la dispoziție o mulțime de produse, unelte și echipamente, precum: furtun pentru udat, plasă de umbrire, prelata cu inele rezistenta la apa, bandă de picurare, bazin/lavoar pentru apă de diverse capacități, butoaie, ceaune, galeți, pompă de apă, pompă de stropit, robinti, săpăligă, topor, chiar și zdrobitor de struguri.

Din fericire, cu puțină ingeniozitate și câteva abilități de a realiza singuri activități de grădinărit, plus ajutorul unui magazin precum Columnashop, nu trebuie să cheltuiți mult pentru a începe să vă creșteți propriile legume sau fructe. De fapt, este posibil să vă porniți propria grădină de legume și fructe, cu niște cheltuieli aproape insesizabile. Nu este nevoie să cheltuiți pentru îngrășăminte scumpe, în ghiveci sau containere de grădină. Puteți obține totul gratuit. Și chiar dacă ajungeți să investiți puțini bani în avans, cu câteva sfaturi și trucuri ce se pot afla cu toată ușurința prin numai câteva click-uri, grădina dumneavoastră poate continua să producă roadele dorite an de an cu cele mai mici costuri. În orice caz, cu sigurnta veți ieși mult mai avantajos în ceea ce privește cheltuielile, decât dacă ați achiziționa din piețe sau hypermarket-uri și veți cunoste exact ce ați plantat și cum le-ați ajutat în dezvoltare.

Acestea fiind spuse, cultivarea propriilor legume și fructe reprezintă cea mai bună ideea cu atât mai mult dacă locuiți la casă și aveți un minim de teren disponibil pentru așa ceva. Cultivarea fructelor și legumelor proaspete, sănătoase, curate este mult mai ușoara decât credeți. Astăzi există modalități rapide de a crește cu toată ușurința propriile culturi în propria curte.

Cu câteva informații cu privire la soiurile de legume și fructe pe care doriți să le plantați și folosind uneltele potrivite, cu siguranță nu veți da gres, iar în acest fel vă veți putea bucura de roadele muncii dumneavoastră, cât mai curând.

