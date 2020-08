Înainte să citești restul articolului, dă-mi voie să fac o precizare. Știu că ești deja de acord cu mine și crezi că un site trebuie testat înainte de publicare și, poate, de ce nu, chiar periodic. Cu toate acestea, dacă ai un site, l-ai testat? Adică nu o privire sumară peste două-trei elemente. Chiar testat. Acest efort este unul cu care toată lumea pare să fie de acord și, cu toate acestea, în practică…

Situația premisă. Sub o denumire sau alta, Digital Moment este un partener strategic al firmelor care doresc să-și facă simțită prezența în mediul online încă din anul 2008. Când o firmă dorește să facă acest lucru, în cele mai multe dintre cazuri și cu foarte puține excepții, are nevoie de un site. Simplu. În tot acest timp am lucrat la sute de proiecte și ne-au trecut prin ‘mâini câteva mii, fie ele de promovare, web design, ori numai de ajutor tehnic sau de redactare a unor texte. În majoritatea covârșitoare a cazurilor ultimul pe listă atunci când se publică și se explotează un site este efortul de a îl verifica. Și când spun ‘verificare mă refer la două lucruri. Pe de o parte, verificarea și corectarea textelor (proofreading) și a informației în general, iar pe de cealaltă parte, verificarea pentru erori de funcționare, erori inerente oricărui proces de construcție. Dacă în cazul unui software la comandă beneficiarii se așteaptă să existe o perioadă de testare-verificare-corecție, în cazul unui site toată lumea (sau aproape) presupune că totul este Ok, dar fără să verifice acest lucru.

De ce se întâmplă acest lucru?

Beneficiarii nu verifică pentru că se așteaptă ca un site să fie fără erori și/sau nu au timp ori energie. În unele cazuri nici nu știu cum să verifice iar în altele pur și simplu nu-i interesează.

Agențiile sau prestatorii nu verifică pentru că de cele mai multe acest efort nu este inclus în prețul ofertei. Nu este inclus pentru că ar ajunge ca verificarea să scumpească prea mult site-ul, nu este inclus pentru că este o muncă minuțioasă și foarte puțin apreciată, nu este inclus pentru că negocierea a dus la un preț mai mic și deci tăierea unor eforturi etapei de dezvoltare a site-ului etc..

Discuția asupra De ce se întâmplă acest lucru este una mai complicată și poate face obiectul unui articol separat. În acest moment să revenim la …

Care sunt urmările lipsei de testare?

Și pentru că site-ul nu este testat cu seriozitate, atât de beneficiar cât și de agenție, el ajunge publicat pe domeniul lui web cu unele sau mai multe dintre următoarele probleme (lista este exemplificativă și neordonată):

Datele de contact (telefon, email, adresa locației) sunt greșite. La propriu.Vrei să intri în legătură cu ei, în calitate de potențial client, și vezi că nu-i așa ușor. Le dai mail și se întoarce un răspuns de eroare în care ți se spune că adresa de email nu există. Ca potențial cumpărător: efort, emoții și nervi.

Greșeli de scriere, litere omise, greșeli gramaticale grave, repetiții foarte obositoare, texte care nu au legătură cu ei (în niciun fel), cum ar fi textele de tip dummy folosite de agenții ca să indice clientului că acolo va fi un text (cunoscutele fragmente ‘dolor ipsum sit amet…) etc. Ca potențial cumpărător: întrebări, ridicat din sprâncene, mirare, exclamații, interjecții …

Formularul de contact nu funcționează, dă erori, sau trimite la o adresă pe care firma respectivă nu o verifică sau nu există. Te întrebi dacă ar mai trebui să cumperi de la ei sau cine cumpără de la ei.

Când vizitezi site-ul de pe telefon nu înțelegi nimic, arată oribil, dezorganizat, textele sunt foarte greu de citit (mărime, pozițioanare, font etc.). Ca potențial cumpărător: ?!??!.

Dacă accesezi site-ul folosind www numedomeniu nu funcționează. Dacă accesezi fără www este totul ok. Sau invers. Ca potențial cumpărător: nu mai sunt pe piață, nu am cum să dau de ei, caut pe alții.

Faci comandă pe site ori trimiți un formular și nu știi dacă s-a trimis sau nu. Nu știi dacă a funcționat ceea ce tu ai făcut. Ca potențial cumpărător: pleci mulțumit ca ai făcut treabă bună și aștepți trei zile să afli că ei nu au habar de tine. Sau pleci cu îndoieli și întrebări. Au primit, nu au primit…dar dacă…să le dau un telefon?!…

Nu reușești să finalizezi comanda. Și nu pentru că ești atehnic, nu merge efectiv. Mai încerci o dată și, încă o dată, tot nu merge. Uneori îți spune ce eroare, alteori nu. Aici te întrebi, ca orice om normal: Nu mă descurc eu sau site-ul lor este defect? Asta când potențialul client se întreabă ceva, alții aleg să plece spre site-uri mai ‘prietenoase.

Site-ul nu expune dar nici nu informează. Adică texte sunt, nu mă înțelegeți greșit, dar sunt numai texte de genul ‘suntem cei mai buni, cel mai bun preț, cea mai tare ofertă, cel mai, cea mai…. Fără informație propriu-zisă sau un mod de expunere (de vreun fel). Aici, nu știu cum vedeți voi lucrurile dar eu nu mai pot. Am dezvoltat o alergie la superlativul absolut de superioritate. Mi-am antrenat urechile și ochii să ignore aceste exprimări. Dar tot mai scapă…

Pe un browser anume site-ul nu funcționează. Adică nu se mai încarcă sau se încarcă ne-inteligibil. Acum, când vorbim de browsere care sunt foarte puțin folosite nu-i o problemă, dar ce se întâmplă când acesta este Mozilla Firefox? Safari? Browserele telefoanelor Samsung sau Apple?

Site-ul se încarcă foarte greu, sau … nu se încarcă deloc. Uneori nu se încarcă deloc în acel moment iar în alte dăți nu se încarcă cu zilele. Aici, tu cititorule știi cel mai bine. Cu toții am avut experiențe cu site-uri ce se încarcă greu. Iar cei care au prins internetul la începuturile sale cu bipăieli…apreciază cu adevărat internetul de astăzi.

În lista de mai sus și-ar fi făcut loc alte sute de erori. Majoritatea puteau sau pot fi evitate cu ușurință printr-o testare iar altele necesită unelte specializate și cunoștințe de programare, uzabilitate, design.

Este opinia noastră că cele mai multe site-uri, în lipsa testării, vor avea erori. Din mai multe surse: erori ale celor care fac/furnizează informația (textele, pozele, numerele de telefon etc.), erori ale celor ce execută, tehnologia evoluează sau se schimbă și vechi metode, funcții, protocoale nu mai sunt păstrate etc..

Cel mai important, testați-vă site-ul. Atunci când un site are erori, în special dacă are erori importante, nu numai că eforturile de promovare nu aduc profit dar oamenii care vizitează acele site-uri se frustrează și au un prim contact negativ cu firma voastră. Practic, pierdeți bani și dați avantaj competiției. Simplu și clar.

Cum să vă convingeți de cele spuse mai sus? Verificați cinci site-uri luate la întâmplare. Cum alegeți cinci site-uri la întâmplare? Căutați ceva anume pe google și verificați ce site-uri vă sar în ochi. Vedeți câte erori sau probleme au și putea fi evitate printr-un efort de testare.

Pentru alte amănunte puteți continua lectura pe … Digital Moment.

Vă mulțumesc pentru atenția de care sper că ați dat dovadă citind cele câteva cuvinte .



