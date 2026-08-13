În acest sezon Back to School, pasiunea pentru sport și spiritul de echipă intră direct în clase. PENNY continuă parteneriatul de durată cu Federația Română de Fotbal și extinde gama dedicată suporterilor. Pe lângă produsele permanente „Tricolorii Învățăm Împreună”, în magazine este disponibilă o colecție specială de rechizite inspirată de universul Echipei Naționale. Astfel, cei mici își pot începe orele purtând culorile și energia jucătorilor lor preferați.

Pregătiri din plin pentru noul an școlar cu accesoriile Tricolorilor

Colecția FRF Back to School include tot ce are nevoie un elev pentru o organizare completă și un start reușit. De la caiete speciale A5 și A4 (de matematică, dictando, veline, dar și tip I sau tip II pentru cei mici) și orar școlar, până la ghiozdane rezistente și penare încăpătoare, gama acoperă cerințele fiecărei clase. Pentru orele de educație plastică sau activități creative, colecția pune la dispoziție blocuri de desen A4, seturi de acuarele în 12 culori, creioane colorate și carioci, toate decorate cu elemente grafice din universul naționalei de fotbal.

Toate aceste articole sunt concepute pentru a aduce spiritul de echipă și motivația mai aproape de elevi. În plus, clienții care folosesc cardul PENNY pot beneficia de o reducere de 30% la gama de rechizite „Tricolorii Învățăm Împreună” în perioada 12-18 august. Produsele se găsesc exclusiv în magazinele PENNY în perioada 5 august – 29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

Pentru mai multe detalii despre ofertă și gama completă de produse disponibile, puteți consulta landing page-ul campaniei PENNY.

Un start în forță spre succesul școlar

O pregătire adecvată le oferă copiilor încrederea necesară pentru a aborda fiecare materie cu entuziasm. Când rechizitele reflectă pasiunile lor, învățarea devine mult mai atractivă, iar fiecare zi de școală poate fi trăită ca o adevărată victorie.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul PENNY.

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