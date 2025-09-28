Bărbatul a criticat echipa de marketing a companiei pentru „sexualizarea ciudată” a imaginii unchiului său. După ce i-a făcut reproșuri publice, conturile oficiale KFC l-au blocat.

Ca răspuns, tânărul – supranumit „Baby Colonel” – a postat pe TikTok un videoclip de aproape trei minute în care a divulgat așa-zisa rețetă secretă a celor 11 ierburi și condimente folosite la puiul KFC (video, mai jos).

Colonel Sanders’ great-great-great-nephew leaking the 11 secret herbs and spices was not on my bingo card for 2025 pic.twitter.com/ge39qMlc4h — Ribz of Tik Tok (@ribzoftiktok) September 27, 2025

Clipul, distribuit și pe X (Twitter), de către contul Ribz Of TikTok a stârnit discuții aprinse: unii utilizatori au observat neconcordanțe, alții s-au întrebat dacă rețeta este autentică.

În semn de răzbunare, tânărul a decis să facă publică rețeta secretă a KFC, însă autenticitatea acesteia nu a fost confirmată.

Unii dintre utilizatorii X au remarcat rapid mai multe neconcordanțe în videoclipul postat. Veridicitatea afirmațiilor tânărului Sanders rămâne sub semnul întrebării.

Întreaga poveste a fost prezentată ca o „dramă de familie” amplificată de rețelele sociale, cu elemente de dispute interne, tradiții încălcate și gesturi provocatoare. Situația ar putea crea tensiuni în familie, mai ales la reuniuni precum Ziua Recunoștinței.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Pentru moment, nu se știe cât adevăr este în ceea ce a publicat nepotul Sanders, dar povestea a atras atenția prin amestecul de istorie de familie, marketing și scandal online.

Rămâne de văzut cum va afecta acest scandal brandul KFC și relațiile din familia Sanders. Dezvăluirea rețetei, cu cele 11 ierburi și condimente secrete, dacă se dovedește autentică, ar putea avea consecințe semnificative pentru companie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE