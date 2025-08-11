Ce este înghețata prăjită

Înghețata prăjită este un desert savuros și surprinzător, care îmbină două senzații opuse. Interiorul rece, cremos și dulce al înghețatei este învelit într-o crustă fierbinte, crocantă și aromată.

Principiul de bază este simplu, dar realizarea necesită atenție. O cupă de înghețată este congelată foarte bine, uneori chiar la temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite din congelator, apoi este acoperită cu un strat protector, poate fi aluat, pesmet, fulgi de porumb zdrobiți, biscuiți pisați sau chiar tempura, și introdusă pentru câteva secunde în ulei încins sau, în unele variante, la cuptor foarte fierbinte.

Contactul scurt cu temperatura ridicată rumenește rapid crusta, fără a apuca să topească miezul rece, rezultatul fiind un contrast de texturi și temperaturi extrem de plăcut.

Originea acestui desert este destul de disputată. Multe surse susțin că este un desert chinezesc sau japonez, altele însă susțin că a fost preparată pentru prima dată în SUA, la finalul secolului XIX.

Infiferent care este originea ei, astăzi înghețata prăjită este prezentă în restaurante asiatice, mexicane și chiar gourmet din întreaga lume, fiind apreciată nu doar pentru gust, ci și pentru efectul surpriză atunci când spargi crusta fierbinte și descoperi înghețata rece din interior.

Deși pare un desert foarte complicat de realizat, înghețata prăjită se poate face și acasă, cu răbdare și atenție.

Sfaturi și trucuri pentru a face înghețată prăjită acasă

Să faci înghețată prăjită acasă nu este neapărat foarte complicat și nici nu este obligatoriu să urmăm o rețetă întocmai, însă este important să înțelegem principiul din spatele ei, astfel încât înghețata să rămână rece în interior, iar exteriorul să fie crocant și auriu.

În primul rând este foarte importantă înghețata, care trebuie să fie foarte bine înghețată, mai tare decât în mod obișnuit. De aceea, e recomandat să formăm bile de înghețată cu mai mult timp înainte, ideal cu o zi înainte și să le punem la congelator, eventual pe o tavă, astfel încât să devină extrem de ferme. Scopul este ca, atunci când vor intra în contact cu căldura, să reziste câteva secunde fără să se topească.

Înghețata nu se pune direct în ulei sau la cuptor, ci se îmbracă într-un strat izolator. Acest strat poate fi creat în mai multe feluri, fie un aluat subțire, un amestec de ou și pesmet, fulgi de porumb zdrobiți, biscuiți mărunțiți. În mod obișnuit, înghețata se trece prin ou bătut și apoi prin ingredientul crocant ales, repetând procesul de două-trei ori pentru a obține o barieră cât mai eficientă. Între aceste etape, bilele se pun din nou la congelator, pentru a păstra temperatura scăzută.

Momentul prăjirii este scurt și decisiv. Uleiul trebuie să fie foarte bine încins, astfel încât stratul exterior să se rumenească rapid, în câteva secunde, fără ca interiorul să aibă timp să se topească. Dacă uleiul nu este suficient de fierbinte, înghețata va începe să curgă înainte ca exteriorul să devină crocant.

După prăjire, înghețata prăjită se servește imediat, pentru a păstra contrastul maxim între miezul rece și crusta fierbinte. De obicei, este acompaniată de sosuri dulci de ciocolată, caramel, fructe sau de un strop de zahăr pudră și scorțișoară, pentru un plus de aromă.

Descoperă Înghețată de casă – rețete delicioase, sănătoase și răcoritoare

Reţete de îngheţată prăjită

Rețetele de înghețată prăjită pot fi adaptate în funcție de preferințe, însă principiul de bază este același de fiecare dată. Practic, secretul nu este atât în ingredientele folosite, cât în echilibrul dintre temperaturi extreme și în organizarea etapelor. Iată așadar câteva rețete de înghețată prăjită din care să ne inspirăm și pe care le putem adapta după gust.

Înghețată prăjită cu scorțișoară

Ingrediente

1 lingură lapte

2 linguri zahăr

2 ouă

1 lingură scorțisoară

1 ceașcă nucă de cocos rasă

5 cești fulgi de porumb

250 g inghețată vanilie

ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Pune cupe de îngheţată scoase cu lingura pe o coală de hârtie de copt şi dă la congelator minimum 2 ore, pentru mai multă fermitate.

Amestecă fulgii de porumb pisaţi cu nuca de cocos şi scorţişoara.

Tăvăleşte cupele de îngheţată prin amestecul de pane şi dă la congelator înca 30 de minute.

Amestecă într-un castron ou, laptele şi zahărul şi înmoaie foarte repede bilele de îngheţată pane prin amestec, apoi iar prin amestecul uscat.

Dă la congelator încă 2 ore.

Încinge ulei mult într-un vas adânc la temperatură foarte mare, foc maxim şi scufundă pentru maxim 20-30 de secunde bilele de îngheţată în uleiul încins.

Serveşte imediat, alături de sos de ciocolată şi/sau frişcă. (Sursă retete.unica.ro)

Înghețată prăjită

Înghețată prăjită cu pesmet

Ingrediente

500 g înghețată de vanilie

2 ouă mari

100 g fulgi de porumb simpli, zdrobiți grosier

50 g pesmet fin

500 ml ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Formează 4 bile mari de înghețată și pune-le la congelator cel puțin 4 ore, până sunt tari ca piatra. Bate ouăle într-un bol. Amestecă fulgii zdrobiți cu pesmetul într-un alt bol.

Treci fiecare bilă de înghețată prin ou, apoi prin amestecul crocant, și pune-le din nou în congelator pentru încă 1 oră. Repetă trecerea prin ou și mixul de fulgi pentru un strat mai gros.

Prăjește în ulei foarte încins, 180°C, timp de 15–20 secunde. Scoate-le pe șervețel și servește imediat, cu miere sau ciocolată topită.

Înghețată prăjită rapidă cu fulgi de cocos

Ingrediente:

250 g înghețată (orice aromă)

50 g fulgi de cocos

1 ou bătut

200 ml ulei

Mod de preparare

Bilele de înghețată formate cu o cupă se îngheață tare, fiecare, separat, cel puțin câteva ore. Apoi se trec foarte repede, pe rând, prin ou, apoi prin fulgii de cocos și se pun din nou la congelator 30–40 de minute.

Când se scot, se prăjesc foarte rapid în ulei încins, câteva secunde, doar până cocosul capătă o nuanță aurie. Sunt perfecte cu sos de ciocolată sau fructe de pădure.

Înghețată prăjită cu Oreo

500 g înghețată de vanilie sau după preferință

20 biscuiți Oreo clasici

2 ouă mari

1 lingură zahăr (optional)

Ulei pentru prăjit (aprox. 500 ml, în funcție de dimensiunea vasului)

Mod de preparare

Formează cu lingura specială 4 bile mari de înghețată și pune-le pe o tavă, fără să se atingă. Acoperă-le ușor cu folie alimentară și pune-le în congelator pentru minimum 4 ore sau peste noapte. Cu cât sunt mai tari, cu atât rezistă mai bine în timpul prăjirii rapide.

Separă biscuiții Oreo de crema lor. Pune biscuiții într-un blender sau într-o pungă groasă și zdrobește-i până obții un pesmet foarte fin, fără bucăți mari. Dacă vrei, amestecă în el și lingura de zahăr.

Bate ouăle într-un bol adânc. Scoate rapid o bilă de înghețată din congelator, trece-o prin ou bătut, apoi rostogolește-o prin pudra de Oreo, acoperind complet suprafața. Lucrează repede, pentru ca înghețata să nu înceapă să se topească.

După primul strat, pune bilele din nou în congelator pentru cel puțin 1 oră. Acest pas e important pentru a fixa crusta și pentru a preveni topirea la prăjire.

Repetă procesul, ou bătut, apoi Oreo zdrobiți, pentru a crea o barieră mai groasă. Pune bilele înapoi la congelator încă 1–2 ore înainte de prăjire.

Încinge uleiul într-un vas adânc. Scoate câte o bilă de înghețată și cufund-o în uleiul foarte încins pentru doar 12–15 secunde, cât să devină crusta ușor lucioasă și crocantă, dar fără a topi interiorul.

Scoate imediat pe hârtie absorbantă, doar pentru a elimina excesul de ulei. Servește desertul fierbinte imediat, cu topping de ciocolată, frișcă sau fructe roșii pentru contrast.

Descoperă Reţete de îngheţată de pepene, simple și răcoritoare

Sursă foto – Shutterstock.com

