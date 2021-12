Vezi cele mai frumoase mesaje și urări de Crăciun:

În zilele noastre, în doar câteva secunde poți acum trimite mesaje de Crăciun către persoanele care nu se află lângă tine de sărbători. Dacă nu ai inspirație să compui un mesaj, ți-am pregătit mai multe mesaje de Crăciun, urări pentru prieteni, familie și colegi, pe care să le trimiți în perioada sărbătorilor de iarnă. Le poți lua așa cum sunt ele sau le poți adopta după propria dorință.

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun și cu dragostea creștină, să primiți în dar lumină, zurgălăi de flori de gheață, mult noroc s-aveți în viață. La Mulți Ani cu Sănătate!

Să vină Crăciunul și toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea, speranța, de care ai atâta nevoie! La mulți ani!

Moș Crăciun bate la ușă, scoate mâna din mănuță și vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad și lângă foc să vă umple de noroc!

Am împodobit bradul, am copt prăjiturile, am împachetat cadourile, nu îmi rămâne decât să îți spun Crăciun Fericit!

Dacă ești singur, îți doresc să ai parte de dragoste, dacă ești supărat, își doresc să ai parte de fericire, dacă ești tulburat, îți doresc să ai parte de liniște, dacă te simți gol pe dinăuntru, îți doresc să fii plin de speranță. Crăciun Fericit!

Bogăție câtă vreți, / Sănătate pentru toți, / Iar la anul care vine / Să vă fie și mai bine!

Să vă fie casa, casă / Cu bucate noi pe masă / Moș Crăciun cu sacul plin, / Drumu-n viață cât mai lin.

Un bătrânel cu chipul drag, / va veni la voi în prag, / să nu-l goniți / e Moș Crăciun, / și v-aduce un an mai bun!

Pe la colțuri unii spun, / Că există Moș Crăciun / Că i-ai scris și c-o să vină / Să-ți aducă în pumni lumină / Lângă brad și lângă foc / Să-ți aducă mult noroc!

Moșul ți-a văzut pozele de pe Facebook… primești haine și un dicționar de Crăciun!

Dacă la noapte un bătrânel grăsuț intră pe geam, te ia din pat și te bagă într-un sac, nu te îngrijora. I-am spus Moșului că tu ești tot ce îmi doresc de Crăciun!

De Crăciun este ca la serviciu: faci toată treaba, dar tipul gras, îmbrăcat în costum, primește toate laudele. Crăciun fericit!

Sper ca Moșul să îți aducă lista lui cu băieți buni. O meriți!

Știi de ce este Moșul mereu atât de vesel? Pentru că știe unde stau toate fetele obraznice. Sper să îți lase ție lista!

Moșul este la fel de rău ca orice alt bărbat. Intră în casă neinvitat, îți consumă mâncarea, pleacă înainte să te trezești și crede că toate aceste cadouri sunt de ajuns ca el să lipsească!

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară, prin zăpadă Moșul zboară? Ni se trage de la vin.

I hope you have a wonderful Christmas & a great New Year. Hopefully Santa will be extra good to you. Merry Christmas and Happy New Year ! – Îți doresc un Crăciun minunat și un an nou cât mai fericit. Sper ca Moș Crăciun să fie și mai generos cu tine. Crăciun Fericit și un An Nou Fericit!

May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas ! – Fie ca bucuria și pacea Crăciunului să fie cu voi pe tot parcursul anului. Îți doresc o iarnă binecuvântată. Crăciun Fericit!

New is the year, new are the hopes and the aspirations, new is the resolution, new are the spirits and forever my warm wishes are for u. Have a promising and fulfilling new year. – Nou este anul, noi sunt speranțele și aspirațiile, noi sunt spiritele și pentru totdeauna dorințele mele calde pentru tine. Să ai parte de un an nou promițător și toate dorințele să ți se îndeplinească!

Merry Christmas! May your world be filled with warmth and good chear this Holy season, and throughout the year. Wish your Christmas be filled with peace and love. Merry X-mas ! – Fie ca viața ta să fie plină de căldură și cât mai bună în acest sezon sfânt și pe tot parcursul anului viitor. Îți doresc un Crăciun plin de pace și iubire. Crăciun Fericit!

Let’s welcome the year which is fresh and new. Let’s cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas ! – Să salutăm anul 2016 care este proaspăt și nou. Să prețuim fiecare moment, să sărbătorim fericit Anul Nou. Crăciun Fericit!

Cete de îngeri să coboare în casa voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa! Ȋn seara asta, ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ți de Iisus, pruncul iubit nespus.

Dragostea înseamnă spiritul Crăciunului! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

Lumina sfântă din Ajun să vă aducă în suflet un Crăciun veșnic! Sărbători fericite!

Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-și facӑ. Sӑrbӑtori Fericite și numai bucurii!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!

Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmăluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, atmosferă de bucurie, iată că şi Crăciunul vine. Crăciun fericit!

Moșul vine tiptil, niciodată nu-l simțim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie. Un Crăciun fericit!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada! Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!

Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.

