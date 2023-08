Spanacul conţine vitaminele A, B, C, E şi K, hidraţi, fibre alimentare, calciu şi fier, iar datorită acestora este considerat un adevărat medicament pentru ochi, piele, inimă, sistem nervos. În plus, are şi o mulţime de proprietăţi nutritive, dar cu o condiţie: să fie preparat sub baie de aburi. Ne vorbeşte despre proprietăţile lui medicul Libertăţii, Lawrence Chukwudi Nwabudike.