În Turcia, starea de bine este parte integrantă din viața de zi cu zi, ceea ce transformă țara într-una dintre cele mai atractive destinații de wellness din lume. De la tradițiile străvechi ale băilor turcești (hamam) și izvoarele termale vindecătoare, până la facilități moderne de spa, retreat-uri de yoga și dieta sănătoasă mediteraneană, Turcia oferă o experiență de wellness completă și rafinată, menită să sprijine atât refacerea fizică, cât și pe cea mentală.

Reprezentând această ofertă diversificată, publicația Matador Network a desemnat Turcia drept cea mai bună destinație de wellness la Travel Awards 2025.

Hamamul: esența experienței turcești

Unul dintre cele mai emblematice ritualuri de wellness în Turcia este cultura seculară a hamamului. Baia turcească tradițională oferă o experiență care încălzește ușor și curăță pielea, contribuie la eliminarea toxinelor și induce o stare profundă de calm și relaxare.

De la Istanbul la Bursa și dincolo de acestea, hamamurile pot fi întâlnite în toată țara, variind de la repere istorice la spații moderne de wellness. Printre cele mai faimoase se numără Zeyrek Çinili Hamam din Istanbul, inclusă de revista Time în lista celor mai impresionante locuri din lume, care oferă o atmosferă autentică, de altădată.

În marile orașe și stațiuni de coastă, ritualurile tradiționale de hamam se îmbină cu terapii moderne precum masaje terapeutice, meditație, yoga și exerciții de respirație, programe de control al greutății, aromaterapie sau tratamente cu apă marină – toate concepute pentru a-i face pe vizitatori să se simtă revigorați, ușurați și complet reînnoiți.

Izvoarele termale: darul naturii pentru pământurile Anatoliei

Cândva locul unor centre de vindecare antice precum Hierapolis și Pergamon, Turcia este astăzi una dintre cele mai importante destinații de izvoare termale din lume. Cu resurse termale ce o plasează pe locul 7 la nivel global și pe primul loc în Europa, Turcia dispune de ape minerale, încălzite natural, folosite de secole ca terapii complementare pentru afecțiuni precum reumatismul, bolile de piele și afecțiunile vasculare. Cu temperaturi între 20 și 110 grade Celsius, aceste ape oferă relaxare profundă pentru trup, minte și spirit.

Printre cele mai cunoscute destinații se numără Afyonkarahisar, Bursa și Pamukkale (în provincia Denizli), toate parte din Ruta Europeană a Orașelor Termale Istorice. Pe lângă acestea, numeroase alte centre termale pot fi descoperite în toată țara – de la Ankara la Ağrı, de la Bolu la Cappadocia.

Terapia turcească: îmbinarea dintre climatul blând și ritmul de viață lent

Experiențele de wellness în Turcia nu se limitează la zonele termale. Coastele Mării Egee și Mediteranei oferă un climat blând și un stil de viață relaxat, cadrul ideal pentru reînnoire. De la Izmir, perla Egeei, recunoscută pentru calitatea ridicată a vieții, la Bodrum, simbolul luxului rafinat, și până la Antalya, inima vibrantă a Mediteranei, aceste regiuni combină zile însorite, ape turcoaz, hoteluri de top și centre sofisticate de wellness.

Vizitatorii sunt invitați să îmbrățișeze conceptul de „quietcation”, o vacanță liniștită, deconectată de viața digitală, pentru a se reconecta cu natura. Plimbările lungi pe malul mării, peisajele calme și o abordare conștientă a timpului liber induc o stare profundă de relaxare și echilibru interior.

Retreat-uri de detoxifiere și relaxare

Completând această atmosferă, o varietate de opțiuni restaurative de nișă precum talasoterapia, retreat-urile de yoga și terapiile holistice sunt disponibile în resorturi exclusiviste de pe litoral. Pentru cei care caută un retreat complet de detoxifiere, axat pe sănătate, reducerea stresului și redobândirea vitalității, Bodrum se remarcă drept destinația ideală.

Preferată atât de celebrități, cât și de membrii elitei internaționale, clinicile de detox din Bodrum oferă refugii din fața ritmului alert al vieții moderne, permițând o resetare completă a corpului și minții.

