După decolarea elicopterului, situația revine la normal. Prea puține lucruri ieșite din comun se întâmplă în acest orășel din județul Alba, cu o populație de aproximativ 12.000 de locuitori.

Peste un an, întâmplarea din iunie 2024 avea să fie lămurită. Elicopterul aparține unui om de afaceri din județul Bihor, în plic se afla o sumă importantă de bani, iar localnicul era un angajat al centrului logistic deținut de compania Kaufland România în localitatea Mihai Viteazu (județul Cluj), în apropierea municipiului Turda.

Omul de afaceri este Dumitru Gal, proprietarul societății Divin Garden din Beiuș, unul dintre jucătorii cei mai importanți de pe piața fructelor de pădure din România.

Produsele firmei sunt comercializate în majoritatea hipermarketurilor din țară. Compania acestuia a avut în 2024 o cifră de afaceri de 165 de milioane de lei (peste 30 de milioane de euro) și un profit de 5 milioane de lei (circa un milion de euro).

Dumitru Gal, proprietarul societății Divin Garden din Beiuș, acuzat de mită

Discuții pe WhatsApp și transferuri bancare la soții și concubine

Banii predați bărbatului din Ocna Mureș (Dorin Lăcătuș) reprezentau mita pentru serviciile prestate de acesta. Angajatul Kaufland era plătit în mod regulat pentru a „închide ochii” atunci când calitatea mărfii furnizate nu era conformă cu standardele de consum. Șpaga era de 30 de lei pentru un palet de marfă recepționat.

Omul de afaceri proceda în acest mod cu angajați de la mai multe magazine, acesta fiind cercetat pentru dare de mită. Banii erau plătiți prin transfer bancar, personal de către omul de afaceri sau prin intermediul șoferilor care transportau marfa.

În decembrie 2024, în urma percheziției informatice a telefonului acestuia, realizată într-un alt dosar în care a fost cercetat, au fost identificate mai multe discuţii pe WhatsApp purtate de Dumitru Gal cu angajaţi ai mai multor retaileri comerciali (Auchan, Carrefour, Lidl, Selgros, Mega Image, Profi, Kaufland) cu atribuţii de controlare a calităţii mărfurilor livrate de firma Divine Garden (în special fructe de pădure) la centrele logistice ale acestor retaileri.

Discuțiile de pe WhatsApp au fost coroborate de procurori cu conţinutul rulajelor conturilor bancare personale ale omului de afaceri. „Din analiza acestora, s-a constatat că în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2024, contul deschis la Banca Transilvania aparținând numitului Gal Dumitru a fost creditat cu suma totală de 923.000 de lei, din care 740.000 de lei au provenit din transferuri bancare de la societatea SC Divin Garden SRL cu sediul în Beiuş, cu justificarea «avansuri spre decontare». Ulterior, o mare parte din aceste sume au fost transferate fie în conturile personale ale angajaţilor retailerilor comerciali, fie în conturile unor apropiați ai acestora (soţii, concubine)”, susține Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

În cazul angajatului de la centrul logistic Kaufland, au fost descoperite două tranzacții bancare cu o valoare totală de 11.360 de lei. Ulterior, bărbatul a declarat că a primit și alte sume de bani cash, respectiv 21.470 de lei, inclusiv banii aduși cu elicopterul (12.400 de lei), în 6 iunie 2024. Mita totală identificată de anchetatori este de 42.830 de lei, pentru perioada aprilie – octombrie 2024.

„Probleme mari cu marfa”

Din discuţiile purtate de Dorin Lăcătuș cu suspectul Dumitru Gal rezultă că aceştia au avut o înţelegere în sensul că primul va fi recompensat financiar în funcţie de numărul de paleţi de marfă recepţionaţi.

„Trimite-mi, te rog, situaţia cu nr. de paleţi şi totalul”, i-a scris angajatul Kaufland în 31 martie 2024, după care, a doua zi, i-a solicitat să îi vireze suma de bani convenită în contul său bancar. Pe data de 1 aprilie, Gal îi transmite interlocutorului său o fotografie care dovedeşte că a efectuat plata sumei de 7.360 de lei. În 13 aprilie, omul de afaceri revine și îi reproşează angajatului Kaufland că ar fi primit retur la produsul „afină”, însă acesta îi răspunde că nu este la serviciu, întrucât este bolnav.

Ulterior, bărbatul discută cu un coleg care îi transmite că a fost nevoit să dea două retururi mărfurilor livrate de Divin Garden întrucât sunt „probleme mari cu ea”, în sensul că afinele au putregai. Două zile mai târziu, Dumitru Gal îşi arată din nou nemulţumirea că a primit retur la căpşuni în caserole de 500 g la depozitul Kaufland.

„În aceeaşi zi, Lăcătuș îi redirecţionează un mesaj primit de la superiorul său ierarhic care le solicită celor din subordine să dubleze verificările la căpșuni şi zmeură, după care Lăcătuș Dorin îi solicită lui Gal să fie «mai atent câteva zile»”, se susține în dosar.

Gal este avertizat să fie mai atent

În 30 aprilie 2024, angajatul de la centrul logistic îi comunică lui Gal că a preluat personal toată marfa, fără retur, și îi solicită să-i comunice numărul total de paleţi livraţi în luna aprilie. Dumitru Gal îi răspunde că a livrat 359 de paleţi, motiv pentru care îi datorează angajatului Kaufland suma de 19.770 de lei.

Situația este similară și în luna mai 2024, când au fost recepționați 390 de paleţi, astfel încât angajatul trebuia să primească suma de 11.700 de lei (30 de lei/palet), plus 700 de lei restanţă din luna aprilie. În cadrul discuțiilor, Gal este avertizat să fie mai atent pentru că, la o livrare, marfa a fost de „foarte slabă calitate”, dar el a acceptat-o fără retur.

„S-a stabilit ca predarea sumei de bani să se facă personal, iniţial la data de 6.06.2024 (joia), în localitatea de domiciliu a inculpatului (Ocna Mureş), după care întâlnirea celor doi a fost reprogramată pentru data de 7.06.2024, când suspectul Gal Dumitru s-a deplasat la Ocna Mureş cu elicopterul pentru a-i preda lui Lăcătuș Dorin suma de 12.400 de lei”, mai susțin procurorii.

Dacă marfa prezenta neconformități, omul de afaceri se interesa când era la serviciu angajatul Kaufland pentru a avea convingerea că era acceptată. Pentru cei 178 de paleți de marfă furnizați și acceptați în luna iunie, anchetatorii nu au obținut probe privind plata unei sume de bani.

Mită totală de 150.000 de lei

Pentru a primi o pedeapsă mai mică, bărbatul din Ocna Mureș a recunoscut faptele. Dosarul privind acordul de recunoaștere a vinovăției a fost validat, în 11 decembrie 2025, la Tribunalul Alba. Dorin Lăcătuș a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe 2 ani.

De asemenea, acesta va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și i-a fost confiscată întreaga sumă de bani primită drept mită – 42.830 de lei.

Bărbatul a fost concediat de la centrul logistic Kaufland în martie 2025. Dosare similare au fost judecate și la alte instanțe din țară. Astfel, un fost angajat al companiei Profi a fost condamnat, tot la închisoare cu suspendare, pentru o șpagă de 18.000 de lei, iar unul de la Auchan a primit o pedeapsă similară pentru o mită de 29.000 de lei.

Dosarul în care Dumitru Gal este cercetat pentru dare de mită nu a fost trimis încă în instanță. La sediul societății acestuia din Beiuș a avut loc, în 6 martie 2025, o percheziție.

„Din datele anchetei, în perioada 2023 – februarie 2024, reprezentantul unei societăți comerciale din județul Bihor ar fi oferit mită, în valoare totală de aproximativ 150.000 de lei (circa 30.000 de euro), unor angajați responsabili cu controlul calității și cantității mărfii din depozitele unor mari retaileri. Sumele de bani ar fi fost oferite pentru a facilita recepția fructelor livrate, chiar și în situațiile în care acestea nu respectau standardele de calitate impuse”, a transmis, la momentul respectiv, Direcția Generală Anticorupție. 14 persoane erau vizate de anchetă.

Replica omului de afaceri

După ce cazul mitei cu elicopterul a devenit public, Dumitru Gal a respins acuzațiile.

„Nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale. Orice interpretare diferită este fie o eroare gravă, fie o încercare deliberată de dezinformare.

Activitatea companiei se desfășoară sub stricta supraveghere a standardelor internaționale de calitate și legalitate. Livrarea de produse către marile lanțuri de supermarketuri este condiționată de certificări riguroase. Nu există nicio posibilitate reală de a ajunge la raft produse neconforme sau de a obține contracte prin alt mijloc decât respectarea acestor cerințe extrem de stricte, indiferent de presupuse «sume» sau «persoane». Acuzațiile privind livrările fictive sunt nefondate. Cooperativa noastră din Beiuș nu a livrat și nu livrează produse către rețeaua Kaufland, ceea ce invalidează acuzațiile lansate în acest sens”, a transmis omul de afaceri, ca drept la replică.

Acesta a mai susținut că firma a investit peste 11 milioane de euro în ultimii 4 ani într-o infrastructură de ultimă generație, „asigurând trasabilitatea completă a produselor și respectarea celor mai înalte standarde”.

În 14 februarie 2025, Gal a fost trimis în judecată, tot pentru dare de mită, alături de o polițistă din Bihor și de un om de afaceri cu cetățenie braziliană și italiană, acuzat de viol în formă continuată asupra unui minor. Poliţista este acuzată că a luat mită bani, fructe sau parfumuri de la Dumitru Gal pentru a-l scăpa de dosar pe brazilian. Dosarul a trecut de etapa camerei preliminare și urmează să intre în faza de judecată. Numele omului de afaceri a fost anonimizat pe portalul instanțelor de judecată.

