Ce sunt visele și de ce visăm

Cuvântul „vis” desemnează acea manifestare spontană a imaginației pe durata somnului, perioadă în care, la nivel psihic, se combină conținuturi profunde ale inconștientului cu fragmente provenite din experiențele stocate în subconștient. Visul este definit ca o succesiune de imagini, sunete, senzații și emoții care apar în diverse etape ale somnului, cele mai intense și mai clare manifestări fiind asociate cu faza REM (Rapid Eye Movement).

În această fază a somnului, activitatea cerebrală crește considerabil și susține, între altele, consolidarea amintirilor, în timp ce gândirea logică și memoria conștientă își reduc influența. Acest mecanism face ca experiențele onirice să fie percepute drept reale, chiar dacă gradul de conștiență este diminuat, explică specialiștii de la Cleveland Clinic.

Psihologia modernă consideră interpretarea viselor drept o disciplină distinctă, în timp ce experții din domeniu afirmă că acestea nu sunt doar simple reacții ale creierului aflat în repaus, ci modalități prin care mintea exprimă anumite nevoi profunde, temeri, dorințe sau conflicte nerezolvate. Din perspectivă neurologică, apariția viselor este asociată cu activarea spontană a anumitor zone cerebrale, în special a sistemului limbic, care este responsabil cu gestionarea emoțiilor. În schimb, regiunile creierului implicate în raționament devin mai puțin active. Astfel, visul poate fi privit atât ca un proces biologic, cât și ca o manifestare psihologică a subconștientului.

Originea viselor: explicații psihologice și neurologice

De-a lungul istoriei, cercetătorii de pretutindeni au propus numeroase teorii pentru a explica originea și funcția viselor. Potrivit anumitor ipoteze, procesul de visare reprezintă efectul secundar al activității cerebrale din timpul somnului, în timp ce alte abordări îi atribuie roluri psihologice fundamentale. De asemenea, există psihologi care consideră că, în timpul somnului, creierul organizează informațiile acumulate pe parcursul zilei sau exprimă dorințe ori conflicte ascunse. În același timp, visul poate să acționeze ca un mecanism natural de auto-vindecare, contribuind la reorganizarea emoțiilor și la reinterpretarea experiențelor din viața reală.

Cercetări recente arată că visarea îndeplinește multiple funcții, cum ar fi consolidarea memoriei „offline”, pregătirea pentru situații periculoase prin simularea unor scenarii tensionate și stimularea cognitivă, deoarece, în timpul visului, sunt activate rețele cerebrale similare celor utilizate în starea de veghe. Trebuie spus că visul generează și o formă specială de conștiință, care îmbină trăiri din prezent, trecut și chiar proiecții ale viitorului, conform Medical News Today. Totodată, este important de menționat faptul că, în perioadele de stres sau de anxietate, oamenii au tendința să viseze mai frecvent, deoarece somnul REM devine mai intens și mai des.

De câte feluri sunt visele

Visele pot fi împărțite în mai multe categorii, în funcție de conținut și de gradul de conștientizare al celui care le experimentează. Cele mai cunoscute sunt așa-numitele vise lucide, adică cele în care persoana realizează că visează și, uneori, poate influența desfășurarea evenimentelor, ceea ce implică un nivel ridicat de control mental și claritate.

Apoi, sunt visele recurente, acele experiențe onirice care se repetă constant într-o anumită perioadă a vieții și care semnalează, de regulă, anumite frici persistente, conflicte interioare sau situații nerezolvate. O categorie aparte este cea a coșmarurilor, adică visele dominate de teamă, anxietate sau de stres emoțional. Acestea sunt declanșate de obicei de traume, afecțiuni, perioade solicitante sau chiar de anumite medicamente.

De asemenea, uneori, avem vise de falsă trezire, adică acele vise care descriu momentele în care avem impresia că ne-am trezit, deși ne aflăm încă în vis, situație ce poate provoca confuzie. Uneori, aceste vise se pot suprapune cu secvențele onirice lucide. În ceea ce privește visele premonitorii, ele sunt percepute ca anticipări ale unor evenimente viitoare. Deși știința le consideră simple coincidențe, anumite culturi le atribuie semnificații spirituale, relatează Health Line. Când cineva visează un eveniment care ulterior se întâmplă în realitate se spune că a avut un vis profetic.

Cât de des visăm într-o noapte

Durata totală a somnului este de câteva ore, iar medicii spun că somnul ideal este de șase-opt ore. Cu toate acestea, doar o mică parte din acest interval este dedicată visării. Potrivit Sleep Foundation, o persoană experimentează, în mod obișnuit, între patru și șase episoade onirice pe noapte, uneori ajungând chiar la șapte vise. Acestea pot avea nuanțe variate, fiind intense, emoționale, amuzante, confuze sau inspiraționale. Se estimează că, în medie, oamenii visează aproximativ două ore pe noapte, în mai multe episoade distribuite de-a lungul ciclurilor de somn. Faza REM, în care apar, așa cum precizam anterior, cele mai complexe și mai intense vise, începe cu intervale scurte, de aproximativ zece minute, care se prelungesc treptat, ajungând spre dimineață la aproape o oră. Totuși, nu toate visele apar exclusiv în faza REM.

Unele se manifestă și în etapele non-REM sau NREM, atunci când activitatea cerebrală este mai scăzută. De aceea, stabilirea duratei reale a viselor este dificil de stabilit. Deși multe vise se estompează rapid după trezire, ele rămân o componentă constantă a somnului. Astfel, dacă am aduna toate visele trăite de-a lungul vieții, o persoană obișnuită petrece aproape șase ani în lumea viselor.

Cât durează un vis în realitate

Somnul este alcătuit din cinci faze, care formează cicluri repetate pe parcursul nopții. Cele mai multe vise se produc în faza REM, care revine la intervale de 90 până la 110 și chiar 120 de minute. Prima secvență REM apare la aproximativ o oră și jumătate după ce adormim și durează, de regulă, în jur de cinci minute. Ulterior, durata acestei faze poate crește semnificativ în a doua parte a nopții. Spre dimineață, un episod REM poate ajunge să dureze 30 de minute, ceea ce înseamnă că, în timpul unui somn de opt ore, între 20% și 25% din timp este alocat acestei etape, conform Thensf.org.

Studiile indică faptul că visele pot dura de la câteva secunde până la circa 30 de minute, iar durata medie este între 5 și 20 de minute. De obicei, pe măsură ce noaptea avansează, visele devin mai lungi, mai complexe și mai bogate în detalii. Visele din faza REM sunt mai intense emoțional și au o narațiune mai coerentă, în timp ce visele din stadiile NREM sunt mai scurte, fragmentate și sunt lipsite de coerență.

De ce pare că visele durează mult

Există o serie de explicații științifice pentru faptul că visele sunt adesea percepute ca având o durată mai mare decât cea reală. Una dintre ipoteze sugerează că activitatea cerebrală este mai lentă în faza REM comparativ cu starea de veghe, deoarece temperatura creierului este mai scăzută. Astfel, succesiunea „scenelor” din vis pare mai lentă pentru persoana care visează.

De asemenea, o altă teorie spune că, deși majoritatea mușchilor sunt paralizați în timpul somnului REM, creierul știe că anumite acțiuni implică un efort sporit. În lipsa unui feedback muscular real, acesta simulează efortul fizic și alocă mai mult timp acțiunilor percepute ca solicitante. Un studiu recent a demonstrat că persoanele care visează lucid au avut nevoie de mai mult timp pentru a face genuflexiuni în vis decât pentru un simplu exercițiu de numărare. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt convingătoare, fiind necesare cercetări suplimentare pentru confirmare.

Semnificația generală a obstacolului în vis

Visele au captivat de mult timp imaginația omului, funcționând ca o fereastră către gândurile, temerile și dorințele noastre subconștiente, iar un simbol care apare frecvent în vise este obstacolul. A visa că întâmpini obstacole poate fi o experiență derutantă, lăsându-ne adesea cu sentimente persistente de anxietate sau de frustrare după ce ne trezim. Pentru a înțelege semnificația viselor cu și despre obstacole este esențial să luăm mai întâi în considerare ce reprezintă acestea în viața de zi cu zi.

Din punct de vedere psihologic, obstacolele simbolizează adesea provocările și barierele cu care ne confruntăm în viața reală. Acestea pot varia de la factori externi, precum așteptările sociale, stresul profesional sau conflictele interpersonale, până la lupte interioare, cum ar fi îndoiala de sine, teama de eșec sau sentimentele de inadaptare, notează Ruyamuzesi.com. Atunci când aceste elemente se manifestă în vise sub forma obstacolelor ele pot deveni reflecții puternice ale stării noastre emoționale din viața reală.

Ce înseamnă când visezi obstacol

Visarea obstacolelor poate transmite mai multe mesaje subconștiente. De exemplu, dacă în vis te afli în imposibilitatea de a depăși o barieră, acest lucru poate reflecta anumite sentimente de neputință sau de blocaj într-o situație din viața ta. În plus, natura obstacolelor pe care le visezi poate oferi indicii suplimentare despre peisajul tău emoțional. Pentru a înțelege corect ceea ce semnifică un vis în care îți apare un obstacol este important să analizezi contextul visului, emoțiile trăite și tipul de obstacol întâlnit. Iată câteva scenarii și interpretări posibile:

Visezi că vezi un obstacol

Un astfel de vis poate semnifica provocările și dificultățile cu care te confrunți în viața de zi cu zi. Simbolizează bariere sau limitări și indică adesea existența unor piedici care încetinesc progresul sau care îți blochează dezvoltarea personală. În plus, sugerează că există impedimente care te împiedică să-ți atingi obiectivele. Natura obstacolului apărut în vis poate oferi indicii suplimentare despre aceste situații.

Visezi un obstacol pe drum

Drumul, în simbolistica viselor, reprezintă parcursul vieții, direcția personală sau evoluția profesională. Atunci când visezi un obstacol pe drum, interpretarea se leagă, de regulă, de anumite dificultăți întâmpinate în atingerea țelurilor. Un drum blocat de pietre, copaci căzuți sau alte obstacole poate semnala probleme temporare sau întârzieri. Dacă, în vis, reușești să ocolești obstacolul, acest lucru sugerează adaptabilitate și capacitatea de a găsi soluții alternative. În schimb, dacă drumul este impracticabil, visul poate indica sentimentul de stagnare sau lipsa unei direcții clare în viață.

Visezi o cursă cu obstacole

O cursă cu obstacole simbolizează provocările și încercările pe care trebuie să le depășești în viața reală. A visa o cursă cu obstacole indică adesea sentimentul de a fi copleșit ori pus la încercare de diverse dificultăți. Acest vis subliniază nevoia de determinare, perseverență, abilități de rezolvare a problemelor și capacitatea de a face față situațiilor dificile, conform Dreaminterpreter.ai. Prezența unei curse cu obstacole în vis semnifică dezvoltare personală, reziliență și capacitatea de adaptare.

Visezi un obstacol imposibil de trecut

Visele în care obstacolul pare de netrecut sunt adesea asociate cu stări de anxietate sau depresie. Aceste imagini pot apărea în perioadele în care te simți copleșit de responsabilități sau de presiuni externe. Un obstacol imens, disproporționat, simbolizează adesea o problemă percepută ca fiind mai mare decât este în realitate. Subconștientul amplifică dificultatea pentru a semnala nevoia de ajutor, de pauză sau de reevaluare a situației. Acest vis poate fi un semn că îți subestimezi resursele interioare sau că te concentrezi excesiv pe aspectele negative.

Visezi un obstacol sub forma unui zid sau gard

Visarea unor obstacole precum ziduri sau garduri poate indica un sentiment de izolare sau de închidere. Aceste structuri ar putea reprezenta obstacole emoționale pe care le-ai construit în jurul tău din cauza unor traume trecute sau a temerilor de vulnerabilitate. Dacă te surprinzi încercând să treci de aceste obstacole în visul tău, acest lucru poate semnifica dorința de a te conecta cu ceilalți și de a-ți îmbrățișa sinele autentic, evidențiind conflictul intern dintre siguranță și deschidere.

Foto: Shutterstock.com

