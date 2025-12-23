Emilia Şercan a menţionat că, în 2016, a scris despre mai multe articole ştiinţifice semnate de Pirtea care ridicau suspiciuni grave de plagiat.

„Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opţiunea premierului Ilie Bolojan pentru funcţia de ministru al Educaţiei. Poate l-a luat în calcul pentru că nu a ştiut despre plagiatele sale – cu accent pe plural – despre care am scris în 2016 pe PressOne, însă nu cred că ar merge înainte cu această nominalizare dacă ar afla despre acest lucru”, a scris jurnalista pe Facebook.

Şercan a adăugat că, în cazul în care premierul l-ar nominaliza totuşi pe Pirtea, ar putea fi nevoit să îl retragă din funcţie în câteva zile.

„Prin urmare, nu cred că Bolojan ar nominaliza pe cineva pe care s-ar vedea apoi nevoit, peste câteva zile, să îl retragă. Dar, na, complicate sunt căile politicii, iar eu poate cred (prea mult) că Bolojan este un alt tip de politician decât cei cu care ne-am obişnuit”, a mai declarat Şercan.

Conform postării jurnalistei în decembrie 2016, mai multe lucrări ştiinţifice semnate de Marilen Pirtea, datând din perioada 2008-2015, au fost suspectate de plagiat. Informaţiile au fost dezvăluite iniţial pe platforma PressOne, iar acum jurnalista îşi exprimă public rezervele faţă de o eventuală nominalizare a rectorului UVT în funcţia de ministru.

