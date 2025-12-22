Extrema dreaptă a capitalizat politic nemulțumirile populare (stânga s-a îngropat în dezbateri sterile despre identitate și gen).

Și pur și simplu discursul urii a înlocuit acțiunea și să urli că aperi drepturile unei populații greu încercate a ajuns să fie suficient.



Doar că extrema dreaptă nu apară aceste drepturi. Doar întreține ura de clasă și de rasă. Politica revanșardă nu e politică. E discurs (îndeobște xenofob și antisemit).



Iar în situațiile (tragice) când ajunge să fie transpusă în acțiune devine catastrofă (istorică).



La români se petrece acum un fenomen similar. Partidele politice mainstream – PNL, PSD – își pierd semnificația. N-ați văzut cum ajung candidații să-și ascundă sigla? Era și acel cântecel comic: „Ce e mai mică, mai micuță decât sigla lui Băluță?/Eu vă spun un singur lucru, este sigla de la Ciucu“.



E timpul acestui produs toxic (AUR, o intersecție în imaginar a legionarismului cu național-ceaușismul) și e timpul oamenilor care ajung să conteze mai mult decât organizațiile de partid (și USR e într-un proces accelerat de uselerizare).



Iar un guru-hologramă de pe tik-tok bate singur sute de primari din teritoriu, s-a văzut.



Partidele politice românești trăiesc astăzi exclusiv din bugetul din care se adapă discreționar. Ce dau înapoi societății? Leadership? Viziune? Era să zic o rimă la Drulă. N-am zis.



Partidele politice nu pot rămâne ce au fost de la Revoluție încoace, pentru că timpul chiar nu mai are răbdare.

Suntem în acea zi nefastă în care prostia naturală și-a dat întâlnire cu inteligența artificială, iar consecințele sunt că nu mai merge și așa, dar nu în ideea că va merge mai bine, ci în ideea că nu va mai merge nimic. Niciodată. Un apetit pentru autodistrugere cum aveau pe vremuri îndrăgiții cantautori de grunge din Seattle.

Și societățile se sinucid. A noastră o face, cum îi e felul, gălăgios și convinsă că atinge, refuzând violent modernitatea, zorile lumii noi, cea bună. Înapoi la ițari!



De fapt e doar sfârșitul prăpastiei în care cade și tot cade.

