Conform surselor judiciare, obiectivul principal al percheziției de la casa lui Stănoiu este căutarea unor telefoane mobile, în ancheta ce vizează posibile nereguli legate de circumstanțele morții sale.

Marți dimineață, polițiștii de la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au executat un mandat de percheziție la domiciliul fostului ministru.

Potrivit acelorași surse, anchetatorii caută dispozitive electronice, în special telefoane mobile, care ar putea aduce informații relevante pentru caz.

Săptămâna trecută, pe 15 decembrie, cadavrul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat din Cimitirul Izvorul Nou din București.

Decizia a venit după ce polițiștii criminaliști din Ilfov au demarat cercetări din oficiu, în urma apariției în presă a unor suspiciuni despre circumstanțele morții sale. Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și fost senator, a murit pe 3 decembrie.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a confirmat că investigațiile au fost inițiate pe baza unor acuzații de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

„Prin ordonanţa organelor de cercetare penală cadrul L.P.J. Ilfov – Serviciul de Investigaţii Criminale din data de 10.12.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic. Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunţite legate de ultima perioadă a vieţii numitei Stănoiu Rodica, de suspiciuni privind urmele unor acte de violenţă pe corpul acesteia şi de alte aspecte privind viaţa personală a victimei din ultima perioadă”, au declarat surse judiciare citate.

Ancheta a fost declanșată după ce articole apărute în presă au semnalat posibile nereguli și au ridicat întrebări despre moartea Rodicăi Stănoiu.

Procurorul de caz a decis să investigheze detalii despre ultimele zile ale fostului ministru, inclusiv posibile urme de violență pe corpul acesteia.

Moartea Rodicăi Stănoiu a fost anunțată de fostul premier și lider PSD Adrian Năstase pe blogul său. Stănoiu a ocupat funcția de ministru al Justiției în cadrul Cabinetului condus de Năstase, fiind o figură politică marcantă în perioada respectivă.

