Ruby a vorbit despre sacrificiul pe care l-a făcut în pragul Sărbătorilor, dar și greșeala de care îi este rușine în această perioadă. Toate detaliile în articol.

Ea a mărturisit că îi place mâncarea foarte mult și de-abia așteaptă să încheie postul, pentru a-și comanda tot ceea ce își dorește.

„Abia aștept să mănânc! Este primul gând, visez la mâncare! Da, este primul an când țin tot postul. Mi-a trecut prin cap această idee și, dacă mi-a trecut prin cap, îmi este rușine de Dumnezeu, pentru că mă vede, mă aude și este urât.”, a spus Ruby.

Vedeta a mărturisit că a mai ținut post ocazional, dar acum a primit un semn divin și a știut că trebuie să îl țină pe tot.

„Am mai ținut post, la un moment dat, de Paște, dar rar, miercurea și vinerea, când îmi mai aduceam, așa, aminte. Dacă mi-a trecut prin cap, este de la Dumnezeu, mi-a dat un semn. Înseamnă că trebuia să se întâmple, dacă mi-a trecut prin cap.”, a mai adăugat artista.

„Doamne, abia aștept să vină 12 noaptea. Îmi voi comanda, de pe data de 24, tot ce am poftit eu în aceste zile.”, a mai spus artista.

Ruby, una dintre cele mai energice și apreciate cântărețe ale showbizului românesc, și-a pus pe jar fanii în ultima perioadă, după ce a lipsit vizibil din mediul online și de la evenimentele mondene. Obișnuită să fie extrem de activă pe rețelele de socializare și să-și țină comunitatea la curent cu tot ce face, artista a dispărut brusc din peisaj, stârnind îngrijorare în rândul urmăritorilor.

„În ultima perioadă nu mai sunt o prezență foarte activă în social media. Atunci când o fac este un eveniment special. Las oamenii să-mi ducă un pic dorul, ca să zic așa. Mai am de lucru la casă, adică după mai mult de un an și jumătate încă nu am terminat. Acesta este motivul din cauza căruia am stat un pic departe de ceea ce făceam în mod natural”, a explicat Ruby, într-un interviu fanatik.ro.

