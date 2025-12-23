Studiu observațional, nu o relație de cauzalitate

Cercetarea, desfășurată pe un eșantion de 27.670 de adulți din Suedia și întinsă pe aproximativ 25 de ani, arată doar o corelație statistică, nu o relație directă de cauză–efect. Asta înseamnă că nu se poate afirma cu certitudine că brânza grasă reduce riscul de demență, ci doar că cele două au fost observate împreună mai frecvent.

Una dintre cele mai mari probleme ale studiului este faptul că dieta participanților a fost înregistrată doar la început, prin jurnale alimentare și chestionare. Pe parcursul a 25 de ani, este foarte probabil ca obiceiurile alimentare, stilul de viață și starea generală de sănătate să se fi modificat semnificativ.

Această limitare ridică semne de întrebare cu privire la acuratețea concluziilor trase pe termen lung.

Grăsimile rămân un risc pentru alte afecțiuni

Deși studiul aduce în discuție un posibil efect benefic asupra riscului de demență, consumul ridicat de grăsimi saturate este în continuare asociat, conform altor cercetări, cu un risc crescut de boli cardiovasculare, colesterol ridicat și probleme metabolice.

În plus, rezultatele nu au arătat beneficii similare pentru toate produsele lactate. De exemplu, untul a fost asociat în unele cazuri cu un risc crescut de boală Alzheimer, mai ales la un consum ridicat.

Beneficiile nu se aplică tuturor produselor lactate

Studiul nu a identificat o asociere protectoare în cazul:

brânzeturilor cu conținut scăzut de grăsimi

laptelui, indiferent de tip

produselor lactate fermentate, precum iaurtul sau chefirul

Acest lucru sugerează că rezultatele sunt specifice unui anumit tip de aliment, nu produselor lactate în general.

Avertismentul specialiștilor: nu există „aliment minune”

Cercetătorii independenți atrag atenția că este riscant să se acorde prea multă importanță unui singur aliment în prevenția demenței. Factorii genetici, activitatea fizică, educația, sănătatea cardiovasculară și dieta per ansamblu joacă un rol mult mai important.

Chiar dacă rezultatele sunt interesante, experții subliniază că o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos rămân cele mai sigure strategii pentru reducerea riscului de declin cognitiv.

Platoul de brânzeturi de Crăciun poate fi atât o plăcere, cât și o sursă de nutrienți valoroși. Potrivit Dr. Federica Amati, nutriționist-șef la ZOE, multe brânzeturi oferă beneficii nutriționale importante, de la proteine și calciu până la culturi vii benefice pentru sănătatea intestinală. Unele brânzeturi sunt chiar mai ușor de digerat decât s-ar putea crede.

