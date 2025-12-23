Potrivit autorităților, noul segment face legătura între kilometrii 144 și 195 ai Autostrăzii Moldovei și contribuie la creșterea rețelei de drumuri de mare viteză din România.

Reprezentanții CNAIR precizează că, odată cu această deschidere, lungimea totală a infrastructurii rutiere rapide ajunge la peste 1.400 de kilometri.

Potrivit companiei, „odată cu punerea în circulație a acestui sector, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la peste 1.400 de kilometri”, iar lucrările pe restul Autostrăzii Moldovei continuă. „Obiectivul este ca, anul viitor, traficul să se desfășoare neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani”, au mai precizat oficialii CNAIR.

Lucrările pe restul traseului A7 sunt în desfășurare, iar obiectivul este ca anul viitor șoferii să poată circula pe autostradă de la București până la Pașcani.

Cu această nouă deschidere, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei (A7) ajunge la 195 de kilometri. Conectată cu A3, rețeaua de autostrăzi din regiune se extinde la aproximativ 240 de kilometri.

Filmări realizate din dronă arată progresul realizat până pe data de 6 decembrie 2025 la șantierele autostrăzii A7, pe tronsonul IV, Focșani-Bacău.

