Măsura prevede actualizarea contribuțiilor destinate susținerii activităților turistice și serviciilor de salvare montană.

Turiștii vor achita o taxă locală de 12 lei per persoană, destinată susținerii activităților de promovare turistică și serviciilor de salvare montană. Din această contribuție, 7 lei vor fi alocați promovării turistice, iar 5 lei vor merge către serviciul Salvamont.

Încasarea acestora va fi realizată prin intermediul unităților de cazare, iar fondurile vor fi direcționate către bugetul municipal.

Reprezentanții administrației locale susțin că decizia urmărește adaptarea taxelor la nevoile actuale ale orașului și la costurile implicate de gestionarea fluxului tot mai mare de vizitatori.

Brașov a fost inclus într-un top european al orașelor care îi surprind plăcut pe turiști, fiind descris drept o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”.

