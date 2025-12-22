Forța sa este ceea ce te împinge să rămâi drept în jurnalism, indiferent câte furtuni ți-ar brăzda chipul.
Libertatea nu este doar absența răului și nici simpla dorință de a scăpa de putere. Libertatea este prezența binelui, uneori ascuns în așteptare și speranță. Este valoarea supremă, condiția în care alegem și combinăm lucrurile bune și le aducem în lume, lăsând astfel amprenta noastră unică și personală. 

Pentru a fi liberi trebuie să fim capabili să ne vedem pe noi înșine. În noi locuiesc toți oamenii cu care ne-am atins sufletele, dar ne trec prin fața ochilor și trișori veseli, lupi moraliști, lingușitori patetici, impostori solemni – personaje care fac deseori să fim cuprinși de descurajare. Așa e lumea noastră – un puzzle din lumi mai mici din care cele mai multe nu ne convin. 
Nu pare posibil să se obțină o societate mai dreaptă dacă informația și propaganda – care sunt adesea unul și același lucru – sunt în mâinile celor care își apără privilegiile, în interiorul vastelor averi ascunse în paradisuri fiscale, în ghearele oligarhilor care predică onestitatea. 

Încercarea de a controla presa, chiar și din cea mai dreaptă ideologie, nu duce la adevăr. Fără pluralism informația devine un slogan, iar propriile noastre greșeli și neajunsuri sunt ascunse. Apărarea libertății presei în abstract și-a pierdut sensul. Ceea ce trebuie să protejăm noi la ziar este informația veridică și Libertatea jurnaliștilor. Ce știm cu certitudine e că ne străduim. Și dacă mai greșim nu ezităm să recunoaștem. Redacția este apolitică – nu aparține și nu este influențată de niciun personaj sau instituție cu interese în economia și politicile naționale.

Orice dereglare de acest tip este privită ca un mare prejudiciu pe termen mediu și lung pentru că noi construim trainic și cu răbdare, iar capitalul nostru cel mai important este încrederea pe care am câștigat-o. Editorii decid asupra textelor, fotografiilor și imaginilor. Reporterii și moderatorii sunt liberi să spună ce doresc și să invite pe cine vor, cu condiția să fie în plasa subiectelor de interes. Atribuțiile de management editorial aparțin liderilor acceptați prin trieri atente sau desemnați conform organigramei și fișelor de post.

Libertatea crede cu putere în varietatea ideilor. Practicăm un jurnalism factual și prezentăm opinii diverse – avem deschidere pentru orice dezbatere. Excludem șmecheria, tăvălugul ideologic, lipsa de sens și de rigoare. Din punct de vedere jurnalistic, nu te poți scufunda mai jos, nici disprețul față de adevăr nu poate ajunge mai sus.

Închei reamintind că această zi este despre eroi. De la curajul lor a plecat tot ceea ce avem azi, începând cu rostul de a fi liberi. Aceste rânduri n-ar fi fost posibile fără ei. 

Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Știri România 14:25
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
