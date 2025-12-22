Peste 56% dintre judecătorii din România au participat la chestionarul lansat de CSM după reportajul Recorder

Într-o mișcare fără precedent în sistemul judiciar românesc, peste 56% dintre judecătorii din România au participat la un chestionar inițiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind problemele actuale din justiție. Această consultare a fost declanșată în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, care a stârnit controverse în spațiul public.

Secția pentru judecători a CSM a anunțat că aceasta a fost cea mai amplă consultare de acest gen realizată până în prezent, depășind participarea înregistrată în 2018.

Chestionarul, disponibil în perioada 16-21 decembrie 2025, a fost completat de 2.583 de judecători, reprezentând 56,50% din corpul activ al magistraților. Totuși, aproape jumătate dintre aceștia au ales să rămână anonimi.

Un aspect notabil al acestei inițiative a fost opțiunea de anonimitate oferită respondenților. Aproape jumătate dintre participanți (1.315 judecători) au ales să-și exprime opiniile în mod anonim, ceea ce a contribuit la o exprimare mai liberă a percepțiilor și la semnalarea disfuncționalităților din sistem.

Chestionarul a abordat subiecte sensibile și intens mediatizate, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. De asemenea, a oferit judecătorilor posibilitatea de a semnala neajunsuri în activitatea lor curentă și de a formula observații suplimentare.

Cine sunt respondenții care au semnat chestionarul CSM

Participarea la chestionar a fost diversă, acoperind toate nivelurile sistemului judiciar:

55,9% dintre respondenți provin de la judecătorii

24,8% de la tribunale

16,8% de la curți de apel

2,5% de la Înalta Curte de Casație și Justiție

În ceea ce privește specializarea, 63,7% dintre judecătorii participanți se ocupă exclusiv de cauze non-penale, 14,7% judecă doar cauze penale, iar 21,6% soluționează atât cauze penale, cât și nonpenale.

Inițiativa CSM vine după reportajul Recorder și dezvăluirea problemelor din sistem

Această inițiativă a CSM vine într-un moment tensionat pentru justiția română. Consultarea a fost demarată „având în vedere contextul actual din justiție”, după difuzarea documentarului Recorder. Inițial, Secția pentru judecători a CSM a contestat „alegațiile” din anchetă, considerându-le contrare evaluărilor anterioare ale sistemului judiciar.

Președintele României, Nicușor Dan, a arătat interes față de această problemă, invitând magistrații interesați la o discuție pe 22 decembrie 2025 și solicitând documente relevante.

Administrația Prezidențială a publicat o sinteză a observațiilor primite de la magistrați și alți actori din sistemul judiciar. Președintele a primit 320 de e-mailuri, dintre care peste 135 proveneau de la mai mult de 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete.

CSM a anunțat că rezultatele consultării vor fi prezentate după centralizarea și analizarea tuturor datelor culese. Această inițiativă reprezintă un pas important în direcția transparenței și a îmbunătățirii sistemului judiciar românesc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE