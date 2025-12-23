Sau cum rețeta de smoothie SoFisticated Carpos by Sorina Fredholm îți va da un reset în noul an

În 2025 nu am putut să nu observăm o frenezie asupra glow up-urilor în cultura internetului – de la transformări pe TikTok, la sfaturi despre cum să obții o astfel de schimbare fizică. Poate că una dintre rezoluțiile pentru următorul an ar trebui să fie: cum ne putem canaliza o mai mare parte din energie asupra schimbărilor în sănătatea fizică, mentală, lifestyle? În fond, astea sunt realele investiții. Investițiile în noi.

Știm cu toții că trebuie să dormim mai mult, să ne mișcăm mai mult… dar haide să ne uităm și la o altă idee de inclus în rutină. Și dacă îți spun că este și delicioasă?

Sorina Fredholm, certified Health Coach, a dezvoltat, alături de Carpos de la Olympus, o rețetă de smoothie în straturi, gântită special să te energizeze, dar să fie și gut-friendly. Partea cea mai bună? Este pe bază de băutură vegetală din fistic!

Haide să trecem la lista de ingrediente:

Layer 1: Mango – Carpos de Fistic – Turmeric (= 190 ml):

125 g mango congelat

85-90 ml băutură vegetală Carpos de Fistic

1/2 linguriță de turmeric

Layer 2: Banană – Carpos de Fistic – Matcha (= 110 ml)

1 banană întreagă congelată

70-85 ml băutură vegetală Carpos de Fistic

1 linguriță de matcha

Mod de preparare:

Primul strat

Blenduiește mangoul, băutura vegetală Carpos de Fistic și turmericul până obții o textura uniforma. Toarnă într-un pahar transparent.

Al doilea strat

Blenduieste banana, băutura vegetală Carpos de Fistic si matcha până obtii o textura uniforma. Toarnă cu grijă peste primul strat. Presară fistic mărunțit.

Et voilà! Ai un smoothie vegan, cu efect antiinflamator, pentru o digestie sănătoasă. Îl poți face dimineața sau, pur și simplu, oricând simți nevoia de un boost de energie, la pachet cu o stare de bine. Iar, că vorbeam de glow-up… Beneficiile unui astfel de stil de viață se vor vedea, dar mai ales se vor simți. Dacă vei recrea această rețetă acasă, așteptăm să ne dai un tag pe Instagram, la @olympus_carpos. Abia așteptăm să vedem cum ți-a ieșit!