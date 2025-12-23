Cheltuielile de sărbători ale românilor s-au diminuat

Rezultatele sondajului indică faptul că 25% dintre respondenți susțin că vor cheltui mult mai puțin (22% în mediul urban și 31% în mediul rural), 24% spun că vor cheltui mai puțin (20% urban, 31% rural), 27% consideră că vor cheltui la fel (26% urban, 27% rural), 16% afirmă că vor cheltui mai mult (24% urban, 7% rural) și 2% declară că vor cheltui mult mai mult (4% urban și 2% rural).

Referitor strict la cheltuielile de Crăciun, 22% dintre participanți au indicat că vor cheltui mai mult (40% în mediul urban și 27% rural), 23% estimează că vor cheltui la fel (21% urban, 22% rural), iar 46% spun că vor cheltui mai puțin (30% urban și 47% rural).

Veniturile și percepțiile financiare ale românilor în 2025

Sondajul Avangarde arată că 43% dintre respondenți au avut venituri mai mici în 2025 comparativ cu 2024 (47% urban și 33% rural), 33% au avut venituri similare (21% urban, 29% rural), iar 30% au înregistrat creșteri ale veniturilor (30% urban, 37% rural).

Întrebați despre percepția financiară a familiei lor comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 27% au declarat că trăiesc mult mai prost (33% urban, 11% rural), 28% consideră că trăiesc mai prost (21% urban, 37% rural), 36% spun că trăiesc la fel (32% urban, 32% rural), 7% afirmă că trăiesc mai bine (9% urban, 5% rural), iar 1% declară că trăiesc mult mai bine (toți din mediul urban).

Tot mai mulți români aleg să facă Crăciunul și Revelionul acasă

Majoritatea românilor, conform sondajului, vor petrece Revelionul acasă. 56% dintre participanți au declarat că obișnuiesc să petreacă acasă (56% urban, 61% rural), 7% la părinți/bunici/familie (6% urban, 10% rural), 15% la prieteni acasă (16% urban, 11% rural), 14% la hotel/pensiune (14% urban, 13% rural) și 4% la hotel/restaurant/bar/club în localitatea de domiciliu (5% urban, 3% rural).

Pentru Revelionul din acest an, răspunsurile sunt similare: 59% vor petrece acasă (55% urban, 60% rural), 8% la părinți/bunici/familie (6% urban, 9% rural), 13% la prieteni acasă (15% urban, 12% rural), 11% la hotel/pensiune în altă localitate (13% urban, 9% rural), iar 6% la hotel/restaurant/bar/club (8% urban, 3% rural).

În ceea ce privește Crăciunul, 82% dintre respondenți au declarat că îl vor petrece acasă (80% urban, 82% rural), 8% la prieteni sau familie (8% atât urban, cât și rural), 7% vor pleca în altă localitate (8% urban, 5% rural), iar 2% vor petrece în străinătate (3% urban, 1% rural).

Perspective financiare pentru 2026

Sondajul Avangarde a explorat și perspectivele financiare pentru anul 2026. 31% dintre respondenți consideră că familia lor va trăi mult mai prost (37% urban, 14% rural), 28% estimează că va trăi mai prost (21% urban, 41% rural), 27% cred că situația va rămâne la fel (25% urban, 33% rural), 10% sunt de părere că va fi mai bine (12% urban, 7% rural), iar 1% consideră că va trăi mult mai bine (2% urban, 1% rural).

