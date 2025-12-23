Geanta cu unelte se vinde la Lidl cu 109 lei

Produsul pe care toți bărbații trebuie să îl aibă în casă este geanta cu unelte, cu 23 de piese, conform catalogului Lidl. Oferta este valabilă în perioada 27-31 decembrie 2025.

Parkside lansează o nouă serie de promoții la unelte și accesorii pentru atelier și grădină, valabile în magazinele Lidl de sâmbătă, 27 decembrie, până miercuri, 31 decembrie. Oferta include atât scule electrice, cât și seturi de mână, destinate lucrărilor de reparații și bricolaj:

Bormașină cu percuție Parkside – 119 lei

Set de cuttere cu rezerve – 17,99 lei

Clește -14,99 lei

Scară multifuncțională – 369 lei

Trusă cu șurubelniță 4V – 79,99 lei

Reflector LED – 44,99 lei

Program Lidl de Crăciun 2025

Magazinele Lidl din România vor funcționa după un program special de Crăciun 2025, pe 24, 25, 26 decembrie şi în săptămâna premergătoare acestei aşteptate sărbători.

Dacă ai lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, ar fi bine să știi până la ce oră mai e deschis magazinul preferat în prag de sărbători. De Crăciun, programul magazinelor, inclusiv Lidl, va suferi modificări.

Pentru a petrece mai mult timp împreună cu cei dragi de sărbători, și anul acesta, Lidl România le oferă angajaților două zile libere, în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025. Clienții își vor putea face cumpărăturile în magazinele Lidl până marţi, 24 decembrie, inclusiv, activitatea urmând a fi reluată vineri, 27 decembrie.

19-23 decembrie 2025 – Program normal, 07.00 – 22.00;

24 decembrie 2025 – Program special, 07.00-18.00;

25 decembrie 2025 – Închis;

26 decembrie 2025 – Închis;

27 decembrie 2025 – Program normal, 07.00-22.00.

Lidl a fost primul retailer din România care a implementat, începând cu decembrie 2013, politica de a oferi două zile libere angajaților din magazine cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, respectiv de Paște.

Despre Lidl

Lidl este un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG cu sediul în orașul Neckarsulm. Lidl deține peste 10.000 de magazine la nivel internațional. Acestea se află situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, precum și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală, Europa de Nord și Europa de Est.

Magazinul Lidl a fost fondat în anii ’30 de către familia Schwarz, numele inițial fiind Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgrosshandlung. În anul 1973 a fost construit primul magazin tip modern la Ludwigshafen care se mai găsește și în ziua de astăzi, după modelul Aldi.

În România, grupul Schwarz este prezent din 2005 prin divizia Kaufland. Lidl a intrat pe piața locală în anul 2010, când a preluat de la grupul Tengelmann cele aproximativ 100 de magazine de discount Plus. În cursul anului 2011, magazinele Plus au fost redenumite în Lidl, iar în 2021, rețeaua a ajuns la peste 290 de magazine, 5 sedii logistice și peste 9.000 de angajați.

