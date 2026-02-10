Un nou magazin IQOS s-a deschis la Galați

Arta intră în dialog cu orașul

Noul magazin IQOS din Galați este parte integrantă din Studioul Curiozității, un demers care aduce arta mai aproape de oraș și de oamenii săi. Magazinul a avut deschiderea oficială în decembrie, însă evenimentul din 6 februarie marchează un dialog între creativitatea locală și un spațiu gândit pentru experiențe care se construiesc în timp.

Evenimentul a fost marcat de colaborarea cu artista vizuală Adelina Gavrilă, într-un proiect care explorează curiozitatea ca motor al creativității și invită la implicare, atât la nivel personal, cât și colectiv.

„Curiozitatea este principalul element de evoluție în cariera unui artist”, afirmă Adelina Gavrilă. Pentru magazinul din Galați, artista a conceput o lucrare gândită ca un proces în desfășurare, care își conturează sensul prin contribuțiile celor care interacționează cu ea.

„Am ales intenționat o estetică monocromă, ca punct de plecare. Este un mod de a lăsa loc interpretării și de a încuraja participarea fără constrângeri”, explică artista. Pentru ea, experiența primează în fața rezultatului final, iar relația cu publicul devine esențială. „Mi-ar plăcea ca oamenii să se apropie de lucrare cu relaxare, fără așteptări și fără teama de a greși, și să se lase purtați de moment.”

Curiozitatea ocupă un loc central în parcursul artistic al Adelinei Gavrilă, pe care o descrie ca pe o forță care acționează simultan la nivel interior și exterior. De la întrebări legate de sens, identitate sau prezent, până la explorarea tehnicilor și a limbajului vizual, acest impuls constant alimentează procesul creativ. Stilul său, situat între figurativ și suprarealist, pornește adesea din realitatea cotidiană și din teme contemporane, reinterpretate într-o cheie personală și nonconformistă. „Mă regăsesc în categoria oamenilor forever curious. Curiozitatea ne ajută să trăim mai intens, să evităm monotonia, ne menține energizați și ne oferă un sens.”, mai adaugă artista.

Colaborarea cu IQOS are o semnificație aparte pentru Adelina Gavrilă, fiind strâns legată de orașul în care și-a format personalitatea vizuală. „Galațiul rămâne un reper important pentru mine, iar ideea de a contribui la deschiderea acestui spațiu prin artă a venit natural. Este o ocazie de a crea o punte între oameni, un brand și zona creativă, având la bază curiozitatea și libertatea de exprimare.”

În viziunea sa, parteneriatele dintre branduri și artiști locali pot juca un rol important în viața culturală a comunităților, mai ales atunci când arta este adusă în contexte accesibile și mai puțin formale. Spațiile neconvenționale pot reduce distanța dintre public și artă și pot deveni un prim contact pentru cei care, altfel, nu ar ajunge într-o galerie. „Acesta poate fi începutul unei relații cu arta, cu frumosul și, poate, chiar cu viitori artiști”, adaugă Adelina Gavrilă.

La nivel național, rețeaua IQOS numără în prezent peste 100 de magazine și insule, cu planuri de extindere în alte orașe pe parcursul anului.

