Ulterior, pentru că s-a simțit excelent la festival, artistul a decis să se întâlnească și cu alți fani, chemându-i la el în cabină. Peste 20 de norocoși au avut ocazia să stea de vorbă cu celebrul muzician, să facă fotografii și să primească autografe. Printre aceștia s-a numărat și o tânără americancă, sosită la București special pentru Avidan și Balkanik Festival tocmai de la New York!

Însă în momentul în care i-a cerut superstarului israelian autograf, a constatat brusc că nu are pe ce să ia prețioasa semnătură, astfel că a scos din buzunar o bancnotă de un leu, pe care, amuzat, Avidan a semnat-o. Ulterior, cei doi au făcut un selfie, muzicianul fiind cel care a ținut telefonul. Fanii au avut diverse întrebări pentru Avidan.

Însă cea mai des întâlnită a fost cea legată de casa pe care artistul a mărturisit în concert că și-a cumpărat-o în Italia. Cei mai mulți au ținut să afle orașul în care a făcut achiziția imobiliară. Alții au fost curioși dacă a învățat cuvinte în română, mai ales că bunicii săi s-au născut aici. Chiar dacă nu a deprins cuvinte românești, Asaf Avidan a declarat totuși că i-ar plăcea să se reîntoarcă la noi în țară.

„Prima dată când am venit în România am avut emoții foarte mari. Acum m-am mai obișnuit. Îmi pare rău că nu am reușit încă să vizitez locurile în care s-au născut bunicii mei, dar îmi doresc mult să vin la un moment dat și să petrec mai mult timp aici„, a precizat Avidan sub privirile pline de admirație ale fanilor sosiți în număr mare la ediția a opta Balkanik Festival.

Balkanik Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa. Apreciat internațional de reviste de specialitate precum Songlines sau Folker, a primit EFFE Label – Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv. Special pentru a participa la festival au venit persoane din Australia, Statele Unite, Asia și din întreaga Europă. De la an la an, numărul străinilor care călătoresc la București pentru a participa la Balkanik Festival este tot mai mare.

