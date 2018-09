Festivalul Balkanik a deschis a opta ediție „en fanfare”

Ziua a doua a Balkanik Festival aduce trei propuneri muzicale interesante: Light in Babylon, Manonera și încântătoarea Yasmin Levy. Seara se va încheia cu o mega-petrecere încălzită de Baklava All Inclusive w. Karadeniz/Zabriskie, urmată de un moment special Dan Ciotoi și Formația Generic, într-o reproducere a atmosferei litoralului românesc al anilor 90.

Balkanik Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa, apreciat internațional de reviste de specialitate precum Songlines sau Folker, primind EFFE Label – Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv.

Abonamentele permit accesul la toate evenimentele din festival pentru cele trei zile, la Gara Regală Băneasa și Younivers Summer Club și pot fi achiziționate la prețul de 160 lei.

Biletele pe zile au fost puse în vânzare pe 20 august și au prețul de 80 lei – acces festival și 90 lei / 20 euro zi acces festival + afterparty. Biletele pentru afterparty, în lipsa unui abonament sau a unui bilet cu afterparty inclus, au prețul de 20 lei. La 4 abonamente sau bilete achiziționate, al cincilea este gratuit.