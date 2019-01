Bogdan de la Insula Iubirii, adevărul gol-goluț despre divorțul de Hannelore. „Nimic nu a mers”

Bogdan și Hannelore au trecut prin experiențe mai puțin plăcute la show-ul Insula Iubirii. După emisiune, cei doi s-au căsătorit, însă mariajul lor nu au mers și au ajuns la divorț. Separarea lor a stârnit mare vâlvă, făcându-se numeroase speculații despre motivul care a dus la ruptura lor.

Bogdan a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a spus exact ce s-a întâmplat între el și Hannelore. Bogdan și Hannelore au format un cuplu timp de șapte ani, însă mariajul lor a durat doar șase luni.

„Din punctul meu de vedere, am tot sperat că ne vom repara relația. (…) Eu nu cred că-i cu Andi și nici nu cred că va fi vreodată. Dar știu că au fost la un târg de nunți împreună, s-au întâlnit… Dar mai departe nu știu. Când ești într-o relație de atâta timp, nu prea vrei să recunoști lucrurile. Am stat, am discutat, am zis să ne mai dăm o șansă.

Am văzut emisiunea, dar am văzut-o separat. Cam în 20 octombrie ne-am despărțit. Am fost căsătoriți cam șase luni.

Nimic n-a mers. Eu, cel puțin, am avut niște așteptări de la relație”, a declarat Bogdan, la emisiunea Xtra Night Show, de la postul de televiziune Antena 1.

Citește și: Vaccinarea antigripală: Ministerul Sănătății știa că 1.642.533 de persoane din grupele de risc vor vaccin, dar a cumpărat cu peste 300.000 de doze mai puțin