Cum a reacționat Gina Matache când a aflat că fiica sa e gravidă a doua oară. „Nu am fost foarte încântată”

Mama Deliei și a Oanei, Gina Matache, a povestit cum a reacționat atunci când mezina a anunțat-o că așteaptă din nou un copil și că o va face bunică pentru a doua oară.

„Când am aflat vestea nu am fost foarte încântată pentru că am spus că nu se poate aşa repede. Nu ştiam dacă medical are voie aşa repede. După aia ne-am mai relaxat, ne-am consultat cu toţii, mai de voie, mai de nevoie. Pe mine m-a anunţat într-un mod aşa cum ar fi fost tristă: „Mami, cred că iarăşi am rămas”…

Aseară am aflat că este băieţel. Pe mine mă sperie diferenţa mică de vârstă între copii, Oana îmi dă mie curaj… Dar una peste alta, e băiat şi e primul băiat din familie”, a declarat Gina Matache la postul de televiziune Antena Stars.

Citește și: EXCLUSIV / Ion Duduianu a făcut infarct de supărare că i-a fost respinsă eliberarea. Familia i-a făcut priveghe de faraon, cu cort pe stradă și maneliști