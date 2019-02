Cu toate că azi toată lumea îl recunoaște, Ernest ne-a mărturisit că nu asta și-a dorit când și-a asociat numele cu un reality-show, în urmă cu ani buni, întâi din postura de concurent, apoi ca moderator. A fost chiar o surpriză pentru el, un om obișnuit, să descopere că lumea îl place atât de mult. Are însă o teorie pentru asta: „Eram autentic, eu ce gândeam aia și spuneam. Să nu ne ascundem după deget, nu m-am dus la «Big Brother» pentru celebritate și notorietate, m-am dus ca să câștig premiul! Nu s-a întâmplat acest lucru, asta e viața. Am rămas în lumea aceasta a televiziunii și în toți acești ani, de atunci și până acum, am rămas eu, autentic”.

A primit amenințări

Celebritatea pe care a căpătat-o, dar după care nu a tânjit niciodată, a venit cu destul de multe neplăceri pentru el. Din pricina emisiunii de tip reality-show pe care o prezintă și prin intermediul căreia se presupune că intră în viața privată a altora, Ernest a primit chiar și amenințări! Asta, deși, la începutul fiecărei ediții, este specificat faptul că povestea e bazată pe fapte reale, personajele fiind fictive. „Am avut parte atât de experiențe neplăcute, cât și de experiențe foarte frumoase. Din fericire, mai multe plăcute. Există însă și persoane care mă consideră pe mine vinovat pentru anumite situații din viața lor sau consideră că ceea ce fac eu este rău și, oarecum, anumite frustrări pe care le-au acumulat ei de-a lungul timpului și le descarcă pe mine. Toate sunt bune și frumoase atâta vreme cât nu se depășește o limită a bunului simț. În final, fiecare are dreptul la o părere. Suntem suficient de maturi încât să primim și critici. Dar când se depășește o limită, când unii devin agresivi fizic și verbal, cum mi s-a și întâmplat, nu e deloc normal”, ne-a mărturisit prezentatorul.

