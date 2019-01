Fostul soț al Lorei va deveni tătic. Cum arată soția sa însărcinată în 8 luni | FOTO

Bucurie mare pentru actorul de comedie Dan Badea. Fostul partener de viață al Lorei urmează să devină tătic, soția sa, Mădălina fiind însărcinată în opt luni.

Soția lui Dan Badea și-a arătat burtica de gravidă în mai multe fotografii postate pe o rețea de socializare.

„Însărcinată în opt luni #homesweethome #cute_pregnancy”, a scris Mădălina în mediul online.



„E băieţel. La începutul lunii martie se va naşte. Este zodia Peşti. Am intrat în faza aia în care căutăm căruţ, pătuţ. Mi-am mutat casa la supermarket-ul de bebeluşi. Căutăm un nume special. Am spus că am putea chiar să alegem Dan, pentru că pe mine în bulletin mă cheamă Robert Cristian. La botez mi s-a spus Dănuţ”, declara Dan Badea într-un interviu pentru Antena 1.

Comediantul Dan Badea s-a căsătorit cu Lora în vara anului 2012. Lora și Dan au divorțat în octombrie 2014, la notar. Cei doi s-au despărțit în termeni amiabili și au ajuns şi la o înţelegere în ceea ce priveşte partajul averii pe care au făcut-o, împreună, în timpul mariajului. După separarea de Dan Badea, Lora și-a găsit fericirea alături de Ionuț Ghenu. la rândul său, comediantul a început o relație cu o frumoasă blondă, pe nume Mădălina Drăghia, care i-a devenit soție.

