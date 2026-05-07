„Nici la 6 dimineața nu găseam șezlong”

Bărbatul și familia sa au ales să își petreacă vacanța la un hotel de pe insula grecească Kos, dar, în loc să se relaxeze și să se bucure de timpul petrecut împreună, au fost obligați să caute zilnic locuri libere la piscină. Potrivit publicației britanice, bărbatul a reclamat că problema devenise atât de gravă, încât nici măcar dacă se trezea la ora 6 dimineața nu mai găsea șezlonguri disponibile.

Turistul a susținut că el și familia sa pierdeau chiar și 20 de minute pe zi încercând să găsească un loc liber la piscină deoarece mulți turiști își „rezervau” șezlongurile încă de dimineață cu prosoape, apoi plecau și reveneau mai târziu.

Hotelul avea reguli, dar nimeni nu le aplica

În fața instanței, turistul a explicat că hotelul avea reguli clare care interziceau rezervarea șezlongurilor cu prosoape, dar, cu toate acestea, angajații nu interveneau atunci când turiștii încălcau regulile.

Judecătorii din Hanovra au decis că operatorul de turism avea obligația să se asigure că regulile hotelului sunt respectate, iar bărbatul a primit despăgubiri de aproape 1.000 de euro din costul total al vacanței, care fusese de aproximativ 1.800 de euro.

Potrivit sursei citate, obiceiul rezervării șezlongurilor cu prosoape este asociat de ani buni cu turiștii germani, deși este aspru criticată chiar și în Germania. Un studiu arată că aproape 66% dintre germani sunt împotriva acestui obicei, 14% au recunoscut că au folosit și ei metoda pentru a prinde un șezlong la piscină sau pe plajă și 71% dintre germani consideră că rezervarea șezlongurilor cu prosoape este un comportament „predominant german”.