În acest context de celebrare a cinematografiei autohtone, actorul a transmis un mesaj emoționant, încărcat de recunoștință și iubire, celei care i-a dat viață și l-a învățat ce înseamnă bunătatea.

„Ăsta este un film despre bunătate, iar eu vreau să dedic acest premiu mamei mele, care m-a învățat ce este bunătatea. Și știu că, atunci când eram tănăr, fugeam de chestia asta, dar o spun acum, pentru toată lumea: «Te iubesc enorm, mamă, și mulțumesc mult!»”, a spus Bogdan Farcaș pe scenă la Gala Premiilor Gopo.

Declarația a fost urmată de ropote de aplauze, marcând poate cel mai uman și lipsit de regie moment al întregului eveniment, reamintind tuturor că în spatele fiecărei măști de actor se află, înainte de toate, un copil care a avut nevoie de susținere pentru a reuși.

Momentul a avut loc în cadrul decernării premiilor pentru cinematografia românească, ediția 2026, unde Bogdan Farcaș a urcat pe scenă alături de regizorul Igor Cobileanski la primirea premiului „Cel mai bun scurtmetraj”, pentru „Nebunul”, unde actorul a jucat rolul principal.

