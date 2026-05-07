Invitată în emisiunea Follow Us, Andreea Popescu a pus punct zvonurilor și a explicat ce s-a întâmplat în spatele relației care a durat aproape 15 ani.

„Nici astăzi (n.r. – nu e pregătită să spună ce s-a întâmplat de fapt). Într-adevăr erau lucruri care nu funcționau, erau niște probleme destul de mari. Probleme care apar într-o căsnicie, nu ții cont de ele, trec anii, ai impresia că nu le discuți, că merge așa. De-a lungul anilor mereu am vorbit în social media despre comunicarea într-o căsnicie”, a spus ea.

Andreea Popescu a recunoscut că merge la terapie și încearcă să înțeleagă mai bine tiparele din relațiile sale.

„Fac terapie și am făcut un test care îți arată cum alegem partenerii și ce alegem ca să fim fericite. Ca să fiu fericită am nevoie de anumite lucruri, să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul I.”

Deși s-au făcut multe speculații cu privire la motivele care au dus la divorț, Andreea fiind acuzată de infidelitate, aceasta consideră că vina aparține amândurora.

„Nu vreau să dau vina pe el, pentru că într-o căsnicie sunt doi. Am avut și eu partea mea de vină, și el. Chiar vreau să fim un exemplu de așa nu. Noi ne-am căsătorit din dragoste, copiii i-am făcut dintr-o mare dorință. E important să vă puneți la masă și să încercați să reparați”, a mai spus vedeta.

„Poate nici eu nu am ținut cont de multe lucruri pe care și le-a exprimat, cum să fiu. Contează compatibilitatea. Noi nu am fost extraordinar de compatibili, am încercat să ne schimbăm de-a lungul căsătoriei. E foarte important să fiu autentică, să pot să fiu eu.”

Vedeta s-a mutat, după divorț, într-un apartament cu chirie, ales astfel încât cei mici să nu simtă o diferență majoră față de stilul de viață cu care erau obișnuiți.

„O altă chestie care s-a spus în presă, cum că Rareș mă întreține. Nu, nu este adevărat. Eu primesc niște bani lunar de la Rareș pentru copii, deci cum ar veni jumătate-jumătate. Copiii aveau nevoie, bineînțeles, plecând dintr-o casă atât de mare, fiind obișnuiți… la mine stăteau într-un fel, iar când mergeau la tatăl lor stăteau într-un palat. Nu mergea”, a mai adăugat Andreea.

