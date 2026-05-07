Șeful Ryanair vrea interzicerea alcoolului în aeroporturi dimineața: „Cine bea bere la 5 dimineața?”

Șeful companiei aeriene critică dur barurile care vând alcool în aeroporturi

Michael OLeary, directorul executiv al Ryanair, a declarat că aeroporturile ar trebui să interzică vânzarea de alcool dimineața devreme pentru a reduce comportamentul perturbator al pasagerilor.

Compania aeriană trebuie să devieze în medie un zbor pe zi din cauza incidentelor la bord, comparativ cu un zbor pe săptămână în urmă cu zece ani.

„E o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroporturi servesc alcool la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la această oră?”, a declarat OLeary într-un interviu pentru The Times.

Barurile din aeroporturile din Marea Britanie nu sunt supuse acelorași restricții de orar ca alte locații care comercializează alcool.

OLeary cere ca această situație să fie schimbată: „Nu ar trebui să se servească alcool în aeroporturi în afara orelor licențiate”.

De asemenea, el a propus introducerea unei limite de două băuturi pentru pasagerii care consumă alcool în aeroporturi, menționând că Ryanair deja limitează consumul la bordul aeronavelor sale.

Pasagerii care beau în barurile din aeroport peste măsură și se urcă la bordul avionului în stare de ebrietate riscă amenzi usturătoare.

Cu toate acestea, OLeary nu a precizat dacă intenționează să limiteze și orele la care este servit alcool pe zborurile Ryanair.

„Noi suntem destul de responsabili, dar cei care nu sunt responsabili și profită de pe urma acestui lucru sunt aeroporturile, care deschid aceste baruri la cinci sau șase dimineața. În timpul întârzierilor, sunt foarte fericiți să servească alcool acestor oameni, știind că problema va fi transferată pe umerii companiilor aeriene”, a adăugat el.

A fi în stare de ebrietate la bordul unui avion este considerat infracțiune și poate fi pedepsit cu o amendă de până la 5.785 de euro și până la doi ani de închisoare, relatează sursa citată mai sus.

Pentru a combate acest fenomen, Ryanair a început în ianuarie 2025 să ia măsuri legale împotriva pasagerilor care provoacă incidente, cerând despăgubiri pentru pierderile suferite în urma redirecționării zborurilor. Recent, o româncă nu a mai putut urca în avion la Otopeni după ce a băut o vodcă la sticlă mică și un suc.

Un caz notabil a fost cel al unui pasager din Irlanda, împotriva căruia compania a inițiat o acțiune legală pentru a recupera 15.000 de euro, după un zbor de la Dublin la Lanzarote. Bărbatul a băut 10 sticle de rom în timpul unui zbor de 11 ore și a agresat un însoțitor de zbor, apoi a început să-și insulte soția.

