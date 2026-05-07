Cum funcționează noul sistem pentru taxa de pod Giurgiu-Ruse

Sistemul va funcționa sub numele eTarifGiurgiuPod și le va permite șoferilor să plătească online taxa de traversare. Cei care achită cu cel puțin trei minute înainte să ajungă la pod vor putea folosi benzi dedicate. Bariera se va deschide automat, fără oprire la ghișeu.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a precizat că ordinul pentru introducerea noului sistem a fost deja publicat.

„Am publicat ordinul ministrului Transporturilor prin care introducem plata electronică a taxei de pod la Giurgiu – Ruse. Este un pas important pentru fluidizarea traficului”, a transmis oficialul într-o postare pe Facebook.

Tarifele actuale și categoriile de scutiri rămân neschimbate, a mai precizat Horațiu Cosma.

Se termină și lucrările de pe partea bulgărească a podului

Secretarul de stat a mai anunțat că, din luna iunie, se finalizează și lucrările de reparații de pe partea bulgărească a podului Giurgiu–Ruse.

Autoritățile speră că astfel traficul spre Bulgaria și Grecia va deveni mai rapid în sezonul concediilor.

„Drumul spre Bulgaria și Grecia va fi mult mai rapid, fără cozile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani la Giurgiu”, a afirmat Horațiu Cosma.

Aproximativ 3 milioane de turiști români traversează anual podul Giurgiu-Ruse, una dintre principalele rute folosite de cei care merg cu mașina spre Bulgaria și Grecia.