Care sunt cele mai scumpe cireșe vândute vreodată în lume

Cele mai scumpe cireșe din lume s-au vândut la începutul acestui an, în Japonia. Tranzacția s-a efectuat la o licitație organizată în data de 5 ianuarie, potrivit portalului de știri Japan Today.

Evenimentul a avut loc în Piața Angro Centrală din orașul Tendo, acolo unde Un lot de cireșe din soiul Sato Nishiki, ambalate cu grijă într-o cutie de lux de 500 de grame, s-a vândut cu suma amețitoare de 1,8 milioane de yeni, aproximativ 9.800 – 9.900 euro.

Norocosul cumpărător a fost un distribuitor local care a vrut să marcheze începutul sezonului cu un gest extrem. Practic, cine a luat cutia a plătit în jur de 175–180 euro pentru o singură cireașă.

Cele mai scumpe cireșe din lume se vând în cutii de bijuterii, la bucată

În ciuda recordurilor depășite an de an în Japonia, cele mai scumpe cireșe din lume disponibile și în magazinele de lux la nivel mondial sunt „Juno Heart”. Soiul numit și „Inimă de aur” are formă de inimă, așa cum o spune și numele și sunt uriașe.

Cireșele din soiul Juno Heart au aproximativ trei centimentri lățime și forma de inimă este perfectă. Ele sunt adesea cumpărate de bogații lumii tocmai pentru a fi oferite cadou, potrivit Kyoko News.

Fructele extrem de scumpe au devenit celebre și în mediul online, acolo unde internauții care și-au permis s-au filmat în timp ce desfac câte o cutie și le gustă.

Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume

Cireșele din soiul „Juno Heart” sunt o adevărată idee de cadou pentru cei care vor să impresioneze. Așa cum spuneam, ele se vând în cutii de lux, unele fructe fiind achiziționate chiar în cutii de bijuterii.

O cutie cu 15 cireșe de lux s-a vândut la licitația din Piața Hachinohe cu peste 3.500 – 3.550 euro. Asta înseamnă cam 260–265 euro bucata.

Fructele sunt verificate cu rigla și cu aparate speciale pentru zahăr; dacă nu sunt destul de dulci sau de mari, nu primesc eticheta de lux.

De ce sunt aceste cireșe atât de scumpe

Una dintre cele mai mari întrebări rămâne „de ce dau oamenii atâția bani pentru fructele care oricum se strică în câteva zile”. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect.

Fermierii polenizează fiecare floare cu mâna, folosind pensule mici din puf de pasăre, ca să fie siguri că fiecare cireașă va ieși perfectă. De multe ori, patronii de magazine mari cumpără aceste cutii la prețuri record doar ca să apară la știri și să atragă clienții în magazinele lor.

Cireșele au apărut în piețele din România

Cireșele au ajuns să coste foarte mult în mai multe țări din Europa, iar România nu face excepție. În piețele din țară, un kilogram se vinde chiar și cu 80–100 de lei, în funcție de oraș și de proveniența fructelor. Spre exemplu, la Sibiu, cireșele din Spania costau în aprilie 180 de lei kilogramul.

În multe piețe, oamenii cumpără puțin, doar pentru gust sau pentru copii. Comercianții spun că, odată cu apariția producției locale în cantități mai mari, prețurile pot scădea în perioada următoare.

În piețele din Galați, de exemplu, cireșele se vând la început de sezon cu 150 de lei kilogramul. Mulți dintre vânzători recunosc că nu mai au la fel de mulți clienți și doritorii achiziționează cantități mai mici, atât cât știu că mănâncă.

La polul opus celor mai scumpe cireșe din lume, există și țara din Europa unde se găsesc cele mai ieftine cireșe în timpul sezonului. Portugalia ocupă primul loc în acest top, aici fructele având un preț de apriximativ 4 euro. În piețele din Spania, Italia, Germania sau Bulgaria cireșele au un preț mai mic la început de sezon, dar acest nu scade sub 10 euro pentru un kilogram.

