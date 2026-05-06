CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan

În viziunea lui CTP, Traian Băsescu este cel mai bun, însă doar în sensul că a produs cel mai mic rău dintre toți cei 5 șefi de stat, în timp ce actualul președinte Nicușor Dan ocupă ultimul loc în evaluarea gazetarului.

„Trăim și în epoca Topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul: Topul președinților postrevoluționari ai României. Criteriul: răul cel mai mic. Deci, pe locul 1 va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic. Pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul sussemnatului:

1. Traian Băsescu

2. Emil Constantinescu

3. Ion Iliescu

4. Klaus Iohannis

5. Nicușor Dan”.

Cristian Tudor Popescu a mai scris că „moțiunea suveranistă AUR-PSD”, care l-a răsturnat pe premierul Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, „împinge România pe niște șine la vale” și urmează:

1) O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan.

2) Cerșit de păsuiri către UE

3) Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei

4) „Trecem la euro” în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?

5) Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion”.

Reamintim că Ion Iliescu a avut două mandate de câte 4 ani (1992-1996 și 2000-2004), Emil Constantinescu a avut un mandat de 4 ani (1996-2000), Traian Băsescu a avut două mandate de câte 5 ani (2004-2009 și 2009-2014), iar Klaus Iohannis a avut tot două mandate de câte 5 ani, (2014-2019 și 2019-2025).

Trebuie menționat că, în ciuda unui val imens de antipatie populară, Klaus Iohannis a anunțat pe 6 decembrie 2024 că va rămâne președintele României până când se vor organiza noi alegeri prezidențiale, după anularea de către CCR a primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat surprinzător de Călin Georgescu, deși mandatul său urma să expire pe 21 decembrie 2024. Iar pe 10 februarie 2025, după ce Parlamentul a votat începerea procedurii de suspendare a sa, Iohannis a anunțat că își dă demisia și va pleca din funcție pe 12 februarie.