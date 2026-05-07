Cererile au fost procesate în perioada 1 aprilie – 7 mai 2026, în contextul stării de criză declarate pe piața locală a țițeiului și produselor petroliere.

Stare de criză din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Guvernul României a declarat starea de criză pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, pe fondul creșterii prețurilor și problemelor globale de aprovizionare cauzate de conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Războiul din Iran a dus la blocarea strâmtorii Ormuz și la avarierea unor facilități petroliere-cheie din Orientul Mijlociu, afectând comerțul global cu țiței și produse derivate.

În această perioadă, legislația română condiționează realizarea exporturilor de motorină și țiței de aprobările prealabile emise de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei.

Autorizațiile sunt acordate doar dacă operatorii economici pot demonstra că exporturile nu afectează stocurile naționale de combustibil pentru benzinării sau depozite.

30 de cereri de export aprobate, din 31, iar ultima este analizată

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei, până pe 7 mai 2026 au fost analizate 31 de solicitări pentru export sau livrare intracomunitară de motorină.

Dintre acestea, 30 au primit aprobare, iar o cerere se află încă în analiză.

„Până în prezent au fost primite un număr de 31 de cereri de la operatorii economici, împreună cu documentele justificative aferente. Pentru acestea au fost analizate documentele transmise, care au fost în conformitate cu Procedurile privind emiterea acordurilor prealabile, și au fost emise aceste acorduri, după cum urmează:

11 acorduri pentru exporturi de motorină produsă în România către state precum Republica Moldova, Bulgaria, Georgia și Ucraina

19 acorduri pentru reexporturi de motorină de proveniență din țări terțe, precum Arabia Saudită, Italia și Turcia, către destinații precum Ucraina, Serbia și Republica Moldova”, au declarat reprezentanții Ministerului Economiei.

Întrebări fără răspuns despre cantități

Jurnaliștii au cerut informații suplimentare despre cantitățile exacte de motorină pentru care s-au emis aceste acorduri, Ministerul Economiei nu a oferit detalii pe acest subiect.

Conform datelor oficiale, România își asigură peste o treime din necesarul intern de motorină prin importuri, ceea ce subliniază importanța gestionării atentă a stocurilor în contextul actualei crize globale.

În prezent, motorina standard s-a scumpit iar joi, 7 mai 2026 și se apropie de 10 lei. Cât costă litrul de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Când apare, de fapt, o „situație de criză”

Măsura este prevăzută clar în legislația românească. Potrivit Legii nr. 85/2018 privind securitatea aprovizionării cu petrol, o situație de criză apare atunci când există „perturbări semnificative ale aprovizionării cu țiței și produse petroliere” sau riscul real ca piața să nu mai funcționeze normal.

Cu alte cuvinte, statul nu așteaptă să se termine combustibilul. Intervine din timp, atunci când apar semne că lucrurile pot degenera.

Situația de criză este un mecanism de prevenție. Statul intervine pentru a evita lipsa carburanților, blocajele și creșterile necontrolate de preț. Prin folosirea rezervelor și controlul temporar al pieței, autoritățile încearcă să țină lucrurile sub control, așa cum prevede și Directiva UE 2009/119/CE din 14 septembrie 2009, privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere.

Ce se schimbă din momentul în care statul intervine

Odată declarată criza, regulile pieței se modifică.

Statul capătă dreptul să intervină direct pentru a stabiliza situația, poate folosi rezervele strategice de petrol și carburanți pentru a acoperi eventualele lipsuri și poate coordona distribuția, astfel încât să nu apară blocaje.

De asemenea, poate decide prioritizarea consumului în anumite sectoare, pentru a proteja domeniile esențiale.